Найскладніше запитання, – Трамп зізнався, що подарував Меланії на День святого Валентина

14 лютого у всьому світі відзначили День святого Валентина. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One президент США висловився про подарунок для своєї дружини Меланії.

Про це повідомило видання Clash Report у своєму телеграм-каналі.

Не пропустіть П'ять років разом: Гросу розкрила подробиці про стосунки з чоловіком, якого приховує від публіки

Так, журналістка запитала: "Ви щось робили на День святого Валентина для Меланії? Дарували їй квіти?".

Краще я вам цього не скажу. До побачення всім. Це найскладніше запитання,

– відповів Дональд Трамп.

Водночас президент США згадав про документальний фільм про Меланію Трамп, який 30 січня 2026 року вийшов в кінотеатрах. Він заявив, що його дружина зробила чудову роботу.

Що відомо про стосунки Дональда та Меланії Трамп?