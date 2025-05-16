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Show24 Світові знаменитості У Дональда Трампа народився 11-й онук: його молодша донька вперше стала мамою
16 травня, 16:37
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У Дональда Трампа народився 11-й онук: його молодша донька вперше стала мамою

Марія Касій
Основні тези
  • Молодша донька Дональда Трампа, Тіффані Трамп, народила сина Олександра.
  • Це одинадцятий онук для Дональда Трампа; Тіффані є молодшою донькою президента США і акторки Марли Мейплз, а її чоловік – бізнесмен Майкл Булос.

Молодша донька президента США народила первістка. Тіффані Трамп назвала ім'я й стать дитини та поділилася першим фото.

Для Дональда Трампа це вже одинадцятий онук. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тіффані Трамп. 

До слова Ніколи не кажемо "ні", – Тімур Мірошниченко відповів, чи думає про п'яту дитину 

Молодша донька президента США опублікувала перше фото з новонародженим сином та показала його крихітну ніжку. 

Тіффані Трамп повідомила, що назвала первістка Олександром. Хлопчик з'явився на світ у четвер, 15 травня. 

Ласкаво просимо на світ нашого солоденького хлопчика, Олександра Трампа Булоса. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що прийшов у наше життя! 
– написала Тіффані Трамп. 


Тіффані Трамп показала сина / Фото з інстаграму Тіффані Трамп

Що відомо про Тіффані Трамп

  • Тіффані Трамп – молодша донька президента США та акторки Марли Мейплз. 
  • У 2022 році Тіффані вийшла заміж. Її обранцем став американський бізнесмен ліванського походження Майкл Булос. Весілля відбулося у Флориді, на святі були як батько Дональд Трамп, так і всі сестри й брати нареченої. 
  • Наприкінці квітня 2025 пара повідомила про майбутнє поповнення. За місяць до пологів Тіффані Трамп з чоловіком влаштувала baby shower та розсекретила стать дитини.