У Дональда Трампа народився 11-й онук: його молодша донька вперше стала мамою
- Молодша донька Дональда Трампа, Тіффані Трамп, народила сина Олександра.
- Це одинадцятий онук для Дональда Трампа; Тіффані є молодшою донькою президента США і акторки Марли Мейплз, а її чоловік – бізнесмен Майкл Булос.
Молодша донька президента США народила первістка. Тіффані Трамп назвала ім'я й стать дитини та поділилася першим фото.
Для Дональда Трампа це вже одинадцятий онук. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тіффані Трамп.
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Молодша донька президента США опублікувала перше фото з новонародженим сином та показала його крихітну ніжку.
Тіффані Трамп повідомила, що назвала первістка Олександром. Хлопчик з'явився на світ у четвер, 15 травня.
Ласкаво просимо на світ нашого солоденького хлопчика, Олександра Трампа Булоса. Ми любимо тебе безмежно! Дякуємо, що прийшов у наше життя!
– написала Тіффані Трамп.
Тіффані Трамп показала сина / Фото з інстаграму Тіффані Трамп
Що відомо про Тіффані Трамп
- Тіффані Трамп – молодша донька президента США та акторки Марли Мейплз.
- У 2022 році Тіффані вийшла заміж. Її обранцем став американський бізнесмен ліванського походження Майкл Булос. Весілля відбулося у Флориді, на святі були як батько Дональд Трамп, так і всі сестри й брати нареченої.
- Наприкінці квітня 2025 пара повідомила про майбутнє поповнення. За місяць до пологів Тіффані Трамп з чоловіком влаштувала baby shower та розсекретила стать дитини.