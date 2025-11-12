Донька Майкла Джексона шокувала, як наркотики спотворили її зовнішність: "Зруйнувало моє життя"

27-річна артистка Періс Джексон відверто розповіла про проблеми із наркотиками. Донька Майкла Джексона поділилася, як залежність заважає їй жити сьогодні.

І це при тому, що жінка вже шість років утримується від уживання психоактивних речовин. Пише 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт parisjacksonbrasil.

У соцмережах вийшло відео Періс Джексон, яка розповіла, що в неї пошкоджена носова перегородка через вживання наркотиків у минулому.

У мене дуже гучний свист, коли дихаю носом. Це тому, що в мене так звана перфорована носова перегородка. І так, це від того, про що ви думаєте,

– зізналась вона.

Жінка живе з цією проблемою з 20 років, і це заважає їй під час запису музики в студії. Водночас вона не хоче робити операцію, щоб виправити це, бо боїться, що знеболювальні таблетки після операції можуть спровокувати рецидив.

Не вживайте наркотики, хоча я нікому не буду казати, що робити, але я не рекомендую, бо це зруйнувало моє життя,

– наголосила Періс Джексон.

Про схожу проблему в інтерв'ю журналу Rolling Stone розповідала "Королевою Рок-н-Ролу" Стіві Нікс. У артистки була залежність від кокаїну.

Я була дівчиною, я була тендітною, і я вживала дуже багато коку. І в мене була та діра в носі. Тож це було небезпечно,

– казала вона.

Хто ще з зірок мав проблеми з наркотиками?