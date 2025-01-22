Донька Олени Кравець шокувала кардинальною зміною іміджу: "Стала дуже схожа на зіркову маму"

21-річна Марія Кравець, старша донька відомої української акторки та колишньої учасниці "Кварталу 95" Олени Кравець, здивувала своїх шанувальників кардинальним перевтіленням.

Дівчина змінила зачіску. Тепер вона стала ще більше схожа на свою знамениту маму. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Марії.

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Так, з'ясувалося, що дівчина перефарбувалася з брюнетки у блондинку. Вона поділилася процесом свого перевтілення прямо із салону краси.

Тепер вона блондинка,

– вказала дівчина в інстаграм-сторіс.

Марія Кравець змінила імідж / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Варто зазначити, що останнім часом чимало українських зірок наважилися на зміну іміджу. Серед них – Олександр Терен, головний герой 13 сезону "Холостяка", який здивував фанатів новою зачіскою. Продюсерка Олена Мозгова також змінила образ, скоротивши довжину волосся та змінивши колір з темного на русявий. А популярна співачка Оля Полякова вирішила освіжити свій образ, зробивши каре.