Snoop Dogg став дідусем: донька репера народила первістка

Донька репера Корі Бродус повідомила у соцмережах радісну новину про народження доньки. Дівчина народила первістка від свого нареченого Вейна Дьюса.

Як раніше зазначала Корі, вагітність не була запланованою, однак пара зраділа цій новині. Першою світлиною новонародженої дівчинки матуся поділилась у соцмережах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Броудс.

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Вагітність проходила під дуже великим ризиком. Через це малеча з'явилась на світ раніше терміну – на 25 тижні.

Принцеса з'явилася в 6 місяців. Я плакала, звинувачуючи себе за те, що не змогла дати їй все, чого вона потребувала. Але незважаючи ні на що, Бог завжди показує мені, що я у Нього є!,

– написала Корі в інстаграмі.

Снуп Догг став дідусем / Фото з інстаграму Корі Бродус

У коментарях друзі та просто небайдужі люди залишили чимало теплих слів і привітань з нагоди народження дівчинки.

Зазначимо, що у Корі з дитинства були серйозні проблеми зі здоров'ям. З 6 років вона боролась з вовчаком, а на початку минулого року дівчина перенесла інсульт.