Який вигляд зараз має донька Віталія Кличка: Наталія Єгорова показала рідкісне фото

У Віталія Кличка та його колишньої дружини Наталії Єгорової народилося троє дітей. Однак вони уникають публічності та здебільшого ведуть закритий спосіб життя.

Днями Наталія Єгорова відсвяткувала 52 день народження. Її публічно привітали не тільки близькі друзі, але й родина. Донька Єлизавета-Вікторія поділилась рідкісним фото, яке Наталія опублікувала на своїй сторінці.

23-річна Єлизавета привітала маму з днем народження та показала їхнє спільне фото. На цьому знімку Наталія разом з донькою обіймалися та усміхалися.

З днем народження, мамо. Дуже сильно люблю тебе,

– написала Єлизавета.



Наталія Єгорова з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Наталія Єгорова відреагувала на привітання доньки. Вона поділилась, що дівчина показала доволі кумедну світлину.

Віталій Кличко та Наталія рідко показують дітей у соціальних мережах. Тож це фото – можливість побачити, який вигляд зараз має їхня донька. Неможливо не помітити, що дівчинка дуже схожа на обох батьків.

Нагадаємо, раніше Наталія Єгорова показала, що відсвяткувала 52-річчя серед засніжених гірських вершин.

Що відомо про доньку Віталія Кличка і Наталії Єгорової?

Єлизавета-Вікторія Кличко народилась 24 листопада 2002 року у США. Дівчина здобула вищу освіту за кордоном – в Амстердамі. Там вона вивчала психологію, а також займалась спортом.

Зараз Єлизавета веде непублічний спосіб життя, а її сторінка в інстаграмі закрита.