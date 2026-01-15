Успіх на "Голосі", втеча з дому, нове життя: де зараз донька Євгена Кошового

Варвара Кошова – старша донька актора "Кварталу 95" Євгена Кошового та його дружини Ксенії. Вона відома публіці не тільки через зіркового батька, адже й сама дуже талановита й неодноразово з'являлась на телеекранах.

Сьогодні, 15 січня, Варвара Кошова святкує день народження – їй виповнилося 18 років. 24 Канал розповість, чим відома дівчина, де зараз перебуває і чим займається.

Що відомо про Варвару Кошову?

Варвара Кошова народилась у 2008 році – вона була бажаною дитиною для Євгена та Ксенії. Дівчина навчалась у Києві у приватній школі.

Вона звикла до публічності та уваги з юного віку. У 8 років Варвара взяла участь у гумористичному шоу "Розсміши коміка. Діти", де одним із суддів був її батько. Для нього це було сюрпризом: Євген Кошовий не знав, що дівчинка готується до виступу в проєкті. За вдалий виступ Варварі вдалось виграти 20 тисяч гривень.

Згодом зіркова донька з'явилась у проєкті "Голос. Діти". Вона взяла участь у третьому сезоні й заспівала хіт Майлі Сайрус, поки за кадром її підтримували батьки й актори "Кварталу 95". Дівчинці вдалось розвернути крісло Потапа й потрапити до його команди. Вона покинула проєкт на етапі батлів.

Через два роки Варя повернулась за реваншем. І цього разу з піснею Fall in Line їй вдалось підкорити всіх суддів. Юна виконавиця цього разу вирішила обрати своєю наставницею Джамалу. Їй вдалось дійти до суперфіналу проєкту.

Також шаленої популярності набув виступ Варвари на "Лізі сміху" – вона долучилась до команди "Луганська збірна" і спародіювала свого тата.



Варя Кошова в образі зіркового батька / Скриншот з відео

Згодом Варвара Кошова зізнавалась, що через свою публічність вона зазнавала булінгу у школі. Її тата називали клоуном, а саму дівчинку ображали.

Непростий характер і російська мова

Як розповідали батьки Варвари, у дівчинки доволі непростий характер з самого дитинства. З 13 років вона втікала з дому.

Вперше це сталося, коли ми були у мами. На першому поверсі є гостьова кімната, Варя вибила сітку у вікні й з першого поверху стрибнула й побігла. Мабуть, бо ми її не розуміли так, як вона хотіла. Ми постійно розмовляли, але вона зовсім не чула,

– пригадувала Ксенія Кошова.



Варвара Кошова / Фото з інстаграму Ксенії Кошової

Однак складний період у стосунках з Варею вдалось подолати.

Уже під час повномасштабної війни Варвара Кошова кілька разів потрапила у скандал. Причиною було те, що дівчина знімала відео під треки російських виконавців, а також вела свій блог російською мовою. Згодом це прокоментував її батько.

Ми провели з нею бесіду. Впливати на те і слідкувати за тим, як вона веде соцмережі? Вона сама повинна зрозуміти. Вона прекрасно знає українську мову. Вона характерна. Коли є щось заборонене – хочеться спробувати,

– розповідав Євген Кошовий.

Де зараз Варвара Кошова?

Зараз Варвара Кошова не надто активно веде соціальні мережі, лиш зрідка показує свої фото й місця, які відвідує. Влітку 2025 року дівчина відсвяткувала випускний.



Варвара Кошова на випускному / Фото з інстаграму Євгена Кошового

Щодо вищої освіти, Варвара обирала серед творчих професій: вокал або акторство. І вступила на менеджмент і режисуру шоубізнесу. Вона навчатиметься в інституті онлайн.

Як вказано на сторінці Варі, зараз вона живе на дві країни: Італію (Мілан) та Україну (Київ).