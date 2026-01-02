Трагічна новорічна ніч: доньку друга України Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі
- Вікторію Джонс, доньку актора Томмі Лі Джонса, знайшли мертвою в готелі Сан-Франциско 1 січня; причина смерті наразі невідома.
- Томмі Лі Джонс висловив підтримку Україні на тлі російського вторгнення, записавши відеозвернення до українського народу у 2023 році.
У родині Томмі Лі Джонса, який здобув популярність завдяки фільму "Люди в чорному", сталася трагедія. Померла донька голлівудського актора.
У ніч на 1 січня 34-річну Вікторію Джонс знайшли мертвою в розкішному готелі Сан-Франциско. Пише 24 Канал із посиланням на видання The Daily Mail.
Речник пожежної служби Сан-Франциско повідомив TMZ, що виклик про медичну допомогу надійшов о 2:52 ранку.
Медики намагалися реанімувати жінку, але вона вже була мертва.
На місце події також прибули поліція та медичний експерт. Причина смерті Вікторії наразі невідома.
Для довідки! Вікторія Джонс – донька Томмі Лі Джонса та його другої дружини Кімберлі Клафлі. Вона народилася 3 вересня 1991 року. В дитинстві дівчина знімалася в кількох кінопроєктах, серед яких "Люди в чорному 2", "Школа виживання", "Три могили" та "Вибачте, ненависники". У дорослому віці Вікторія час від часу супроводжувала батька на червоних доріжках і світських заходах.
Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Томмі Лі Джонс висловив підтримку Україні.
Що Томмі Лі Джонс сказав про війну в Україні?
- У 2023 році актор записав відеозвернення до українського народу.
Я глибоко захоплююсь вашою силою, мужністю та стійким опором цьому варварському вторгненню у вашу мирну країну. Ваша турбота одне про одного зворушила світ. Ви демонструєте світові силу любові. Ненависть на вашому порозі не затримається надовго. Їй не вижити. Хай благословить і береже вас Бог,
– сказав Томмі Лі Джонс.
- Ролик опублікували на інстаграм-сторінці United 24.
- З відкритих джерел відомо, що актор є ветераном В'єтнамської війни. Він служив у військово-морських силах США з 1969 до 1972 року.