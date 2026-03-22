Під час концерту DREVO на сцену виліз п'яний чоловік з оголеним животом: відео інциденту
21 березня DREVO виступив у Жовтневому палаці (МЦКМ) у Києві. Концерт співака не минув без інцидентів.
Під час виступу DREVO на сцену виліз чоловік, який вочевидь був у стані алкогольного сп'яніння. Відео цього моменту поширюють у мережі, передає 24 Канал.
Чоловік з оголеним животом з'явився на сцені, коли DREVO виконував трек "Муза". До артиста йому завадив підійти охоронець. Згодом на допомогу прийшли ще троє людей, які насилу вивели глядача, ймовірно п'яного, до залу.
На концерті DREVO на сцену вийшла "муза" під однойменну пісню,
– написала одна з користувачок у Threads і поширила відео цього моменту.
Інцидент на концерті DREVO: відео Lesia Gasych
Реакція мережі
У коментарях під дописом люди з гумором відреагували на інцидент:
- "Сила мистецтва", – написала Катерина Павленко.
- "Смарагдове небо вдарило в голову. Он як ушатало".
- "Міг би й дати автограф чоловіку. Там на пузі вся команда могла б розписатися".
- "Міг би й підійти до дядька, спитати, як концерт".
Хто такий DREVO?
DREVO (Максим Дерев'янчук) родом з міста Вараш Рівненської області.
Хлопець з дитинства цікавився музикою, проте після закінчення школи вступив до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського на спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
Серед популярних пісень співака: "Самолітом", "Смарагдове небо", "Енкарапіста".
Уже довгий час DREVO тримається в топі українських музичних чартів.