На тлі чуток про розлучення: дружина Комарова з'явилась на публіці без обручки

Олександра Кучеренко, дружина телеведучого Дмитра Комарова, з'явилася на публіці без обручки. Це сталося на тлі чуток про розлучення пари.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.

Цікаво Чим сьогодні займається "Лісапетний батальйон" після нещодавньої смерті однієї з учасниць

Так, Олександра Кучеренко поширила фото, де усміхнена позувала у телевізійній студії. На цьому кадрі можна помітити, що на правій руці в неї немає обручки, хоч раніше ведуча її носила.



Дружина Дмитра Комарова з'явилася на публіці без обручки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Дмитра Комарова з Олександрою Кучеренко