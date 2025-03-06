6 березня, 10:33
На тлі чуток про розлучення: дружина Комарова з'явилась на публіці без обручки
Основні тези
- Олександра Кучеренко з'явилася на публіці без обручки на тлі чуток про розлучення з Дмитром Комаровим.
- Пара офіційно одружилася у 2019 році, але нещодавно був зареєстрований позов про розлучення, поданий Комаровим.
- Наразі ні Дмитро, ні Олександра не коментують чутки про розрив.
Олександра Кучеренко, дружина телеведучого Дмитра Комарова, з'явилася на публіці без обручки. Це сталося на тлі чуток про розлучення пари.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.
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Так, Олександра Кучеренко поширила фото, де усміхнена позувала у телевізійній студії. На цьому кадрі можна помітити, що на правій руці в неї немає обручки, хоч раніше ведуча її носила.
Дружина Дмитра Комарова з'явилася на публіці без обручки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Дмитра Комарова з Олександрою Кучеренко
- Дмитро та Олександра вперше перетнулися на конкурсі краси "Міс Україна 2016", де Кучеренко виступала учасницею, а Комаров – членом журі.
- Пізніше вони стали танцювальними партнерами на популярному шоу "Танці з зірками", хоча на той час вони тримали свій роман у таємниці.
- Пара офіційно одружилася у 2019 році.
- Нещодавно в реєстрі судових рішень було зареєстровано позов про розлучення, поданий Комаровим, що підтвердило попередні припущення про труднощі в їхньому шлюбі. Водночас наразі ні телеведучий, ні Олександра це ніяк не коментують.