Уражені цивільні об'єкти, – Василіса Фролова розповіла про ситуацію в Дубаї
- Василіса Фролова повідомила, що в Дубаї Іран запускає ракети та безпілотники, уражаючи цивільні об'єкти, і аеропорти закриті.
- Попри на відсутність централізованого оповіщення, людей попереджають не виходити на вулицю, а пляжі закриті.
Українська телеведуча Василіса Фролова з початку повномастабного вторгення проживає в Дубаї. Вона поділилась оновленою інформацією про те, що відбувається у місті.
Про ситуацію в Дубаї Фролова розповіла в етері Radio NV.
Василіса Фролова розповіла, що Іран запускає по Дубаю ракети та безпілотники, внаслідок чого уражені цивільні об'єкти. Усі рейси в аеропортах припинені, а пляжі закриті.
Паніки немає. Але в мене все одно трусяться трохи руки, бо ми бачили багато диму. Не можна його знімати. Балістичні ракети й безпілотники – їх було вже близько 400 за добу. Я думаю, це навіть для України дуже вражаюча цифра. Ніхто не був готовий до таких цифр,
– зазначила телеведуча.
За словами Фролової, великих черг в продуктових магазинах немає. Проте вона додала, що люди дивуються всьому, що відбувається, а коли перебувають на вулиці – дивляться у небо.
А на небі білі плями, їх дуже багато. Всю ніч і зранку були дуже гучні вибухи. І в повітрі щось завжди відбувається. Зрозуміла, що вони вже полюють не тільки по американських військових базах. Бо вже уражені цивільні об'єкти. Вони зараз полюють на Джебель-Алі, це порт,
– поділилась Василіса.
Телеведуча стверджує, що в Дубаї немає централізованого оповіщення та укриттів, однак людей попереджають, щоб вони не виходили на вулицю.
Але все одно є люди на вулиці й ніякої масової евакуації не відбувається. Просто порожні пляжі, їх сьогодні вже закрили. Паркінг – це наше укриття,
– додала Фролова.
Які наслідки ударів по Дубаю?
28 лютого США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. У відповідь Іран завдає ударів по американських військових базах у країнах Печерської затоки. Зокрема, вибухи лунають у містах Об'єднаних Арабських Еміратів.
Іранські дрони атакували Міжнародний аеропорт Дубая, а внаслідок падіння уламків постраждали порт і знаменитий готель-вежа "Бурдж-аль-Араб", відомий як "Парус".
Через падіння уламків іранських ракет пошкоджень також зазнали два престижні готелі: Fairmont, що на острові Пальма-Джумейра, та Burj Al Arab.