Над нами літають ракети, – українська блогерка розповіла про ситуацію в Дубаї
- Українська блогерка Дар'я Валеуліна повідомила, що в Дубаї чутно вибухи через збиті іранські ракети, але паніки серед людей немає.
- В Об'єднаних Арабських Еміратах системи ППО перехопили кілька іранських ракет, одна людина загинула.
Після того як США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, останній почав завдавати удару у відповідь. Вибухи пролунали в Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах Близького Сходу.
Українська блогерка Дар'я Валеуліна перебуває в Дубаї. Вона розповіла про ситуацію в місті на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Вибухи нас наздогнали, – MamaRika перебуває в Дубаї на тлі ескалації на Близькому Сході
За словами блогерки, в Дубаї чутно вибухи. Повідомляють, що це збивають ракети після іранської атаки.
Над нами літають ракети. Ми щойно чули гучний звук, пишуть, що це працювало ППО. Над хмарочосами збивають іранські балістичні ракети. Закрили повітряний простір,
– повідомила Валеуліна.
Дар'я додала, що у місті спокійно, а паніки немає. Вона показалась на пляжі, де багато людей відпочивають. Водночас чутно, як літають винищувачі.
Дар'я Валеуліна про ситуацію в Дубаї: відео
Нагадаємо, також в Дубаї зараз перебуває українська співачка MamaRika. У своєму інстаграмі зірка повідомила, що з нею все гаразд.
Що відбувається в ОАЕ?
- 28 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи. Це сталось після того, як Іран випустив ракети по територіях країн Перської затоки. Очевидці й місцеві ЗМІ пишуть про гучні звуки як в Абу-Дабі, так і в Дубаї.
- Міністерство оборони ОАЕ підтвердило, що системи ППО перехопили кілька іранських ракет. Одна людина загинула.
- У Дубаї тим часом закрили два міжнародні аеропорти через атаки. Через це там стався колапс – тисячі пасажирів залишилися заблокованими в країні.