Над нами літають ракети, – українська блогерка розповіла про ситуацію в Дубаї

Після того як США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, останній почав завдавати удару у відповідь. Вибухи пролунали в Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах Близького Сходу.

Українська блогерка Дар'я Валеуліна перебуває в Дубаї. Вона розповіла про ситуацію в місті на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами блогерки, в Дубаї чутно вибухи. Повідомляють, що це збивають ракети після іранської атаки.

Над нами літають ракети. Ми щойно чули гучний звук, пишуть, що це працювало ППО. Над хмарочосами збивають іранські балістичні ракети. Закрили повітряний простір,

– повідомила Валеуліна.

Дар'я додала, що у місті спокійно, а паніки немає. Вона показалась на пляжі, де багато людей відпочивають. Водночас чутно, як літають винищувачі.

Дар'я Валеуліна про ситуацію в Дубаї: відео

Нагадаємо, також в Дубаї зараз перебуває українська співачка MamaRika. У своєму інстаграмі зірка повідомила, що з нею все гаразд.

Що відбувається в ОАЕ?