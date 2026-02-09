Джамала прямо сказала, чи порушила Руслана правила Нацвідбору, коли агітувала за LELÉKA

Гучна заява Руслани у фіналі Національного відбору на Євробачення наробила чимало шуму. У мережі досі обговорюють, чи справедлива агітація за LELÉKA щодо інших учасників.

Після завершення Національного відбору цьогорічна музична продюсерка поділилась думками з цього приводу. Про це повідомляє "Тур зірками" на "Люкс ФМ".

Джамала прямо відповіла: вона вважає, що член журі цілком має право закликати публіку обрати конкретного фіналіста. Для цього експертам і надають слово – аби вони казали власну думку.

Дається слово члену журі й він говорить те, що думає. Мені здається, це справедливо. Кожен говорив про своє, хтось емоційно, когось вразило. Це справжнє життя, що показує відбір, як він є. Всі відбирають, намагаються знайти найкращого. Я казала, що буде заруба, от вона і є,

– висловилась Джамала.

Переможниця Нацвідбору-2026, LELÉKA, теж відреагувала на слова Руслани. Для неї стало несподіванкою те, що артистка вирішила публічно її підтримати.

"Я взагалі не очікувала. Це для мене дійсно шок і глибоке зворушення. Вона не контактувала зі мною до цього. Але я відчуваю, що це було сказано щиро. У мене просто нема слів", – зізналась виконавиця.

