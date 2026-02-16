В образі від Фролова: Джамала вразила виступом на благодійному балу у Відні
- Джамала виступила на благодійному українському балу у Відні в костюмі від Івана Фролова.
- Вона виконала пісні "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" і "1944", зустріла Івана Марчука та Людмилу Монастирську.
Джамала відвідала благодійний український бал у Відні. Артистка вразила виступом на заході.
Про бал Джамала розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Вона поділилась фото та відео з заходу.
Теж цікаво Джамала відповіла, чи готова знову стати музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення
Для українського благодійного балу Джамала обрала костюм від українського модельєра зі світовим ім'ям Івана Фролова. У цьому ж образі артистка з'явилась на фіналі Національного відбору на Євробачення-2026, який пройшов 7 лютого. Цьогоріч вона стала музичною продюсеркою пісенного конкурсу.
Відень уже живе розмовами про Євробачення. Але зараз там сезон балів. І хоч із Шерон Стоун ми так і не зустрілись, це був неймовірної краси вечір. Благодійний український бал: люди, музика, атмосфера,
– поділилась Джамала.
Артистка зустрілась з видатним українським живописцем Іваном Марчуком і оперною співачкою Людмилою Монастирською.
Джамала також виступила для публіки. Вона виконала "Верше, мій верше", "Вірю в тебе" і "1944" – пісню, з якою перемогла на Євробаченні-2016.
Джамала – "Верше, мій верше": дивіться відео онлайн
Джамала – "Вірю в тебе": дивіться відео онлайн
Хто ще відвідав благодійний український бал?
Зазначимо, що на благодійному українському балу у Відні також виступив Олександр Терен. Ветеран війни станцював з Поліною Іщенко.
Головного героя 13 сезону проєкту "Холостяк" запросили на захід ще восени 2025 року, проте погодився він лише взимку, коли дізнався, що бал буде благодійним.
"Перший бал у моєму житті й одразу Хофбург у Відні – місце, де простір існує поза часом. Люди з різних країн, гарні сукні, смокінги, атмосфера, в якій ти ніби випадково опинився всередині якогось фільму… Радий, що Україна сьогодні звучить у таких місцях – упевнено й красиво. І дякую всім, хто це створює, за відчуття гідної й живої української присутності там, де її ще недавно складно було уявити", – написав Терен.