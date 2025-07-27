Пристрасно поцілувались: Джастін Бібер показав нове романтичне фото з дружиною
- Джастін Бібер поділився фото з дружиною Гейлі, де вони пристрасно цілуються.
- Фото були зроблені на вечірці, присвяченій новому альбому Swag, що відбулася 24 липня у Західному Голлівуді.
Співак Джастін Бібер поділився новими фото зі своєю дружиною Гейлі, на одному з яких вони пристрасно цілуються. Так, знаменитості вкотре спростували чутки про розлучення, які нещодавно ширилися у мережі.
Як повідомляє People, ці світлини були зроблені на вечірці, присвяченій новому альбому Бібера Swag, яка пройшла 24 липня у Західному Голлівуді, пише Show 24. Захід провів Spotify у клубі Bird Street.
До слова На фоні чуток про розлучення: Джастін Бібер замилував новими фото з дружиною та сином
Джастін Бібер опублікував серію фотографій з вечірки, яку організували з нагоди виходу нового альбом співака. Swag став першим студійним альбомом артиста за чотири роки, реліз відбувся 11 липня.
На одному з фото Джастін та Гейлі пристрасно цілуються. Підприємиця одягнена в чорну укорочену майку, а співак показався без сорочки. Він міцно обіймає дружину обома руками.
Бібер поділився ще декількома фотографіями з Гейлі. Захід також відвідала модель Кендалл Дженнер, співачка Медісон Бір і колишня зірка Disney Channel Кайл Мессі.
Вечірка, присвячена альбому Swag / Фото з інстаграму Джастіна Бібера
Бібери покидали святкування, тримаючись за руки. Пару сфотографували при виході з клубу.
Коротко про стосунки Джастіна і Гейлі Біберів
Джастін Бібер одружився з Гейлі Род Болдвін у 2018 році.
У серпні 2024 року Бібери вперше стали батьками. У пари народився син, якого назвали Джек Блюз.
Нещодавно в мережі з'явилися чути, що Джастін та Гейлі розлучаються. Приводом для цього стала дивна поведінка співака, однак згодом він спростував інформацію, опублікувавши романтичні фото з дружиною.