Укр Рус
Show24 Світові знаменитості Виконавець хітів You're Beautiful і Goodbye My Lover одягнув шапку з російським гербом
18 березня, 09:59
3

Виконавець хітів You're Beautiful і Goodbye My Lover одягнув шапку з російським гербом

Марія Примич
Основні тези
  • Джеймс Блант обурив українських шанувальників, одягнувши шапку з російським гербом на фото в Threads.
  • Українці звинувачують співака в підтримці Росії та тероризму в коментарях під дописом.

Британський співак та музикант Джеймс Блант обурив українських шанувальників. Виконавець хітів You're Beautiful і Goodbye My Lover одягнув шапку з російським гербом.

Блант опублікував фото на своїй сторінці в Threads. У коментарях під дописом українці звинувачують співака у підтримці Росії.

Джеймс Блант зробив селфі на фоні засніжених гір. Він одягнув яскраву червону кофту з високим коміром і хутряну жилетку. На голові у співака – шапка-вушанка з російським гербом.

Джеймс Блант у шапці з російським гербом / Фото з Threads співака

Реакція українців

Реакція українців на фотографію Бланта не забарилася. Вони нагадують йому, що в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Користувачі обурюються, що співак підтримує тероризм.

  • "Чувак, припини робити цей л*йно. Зніми це барахло, зніми його та змий в туалет. І помий голову – і ззовні, і зсередини".
  • "Ти підтримуєш тероризм".
  • "Одягнути собі на голову цю кляту двоголову куртку – нуль самоповаги. Щойно позначила "ніколи не вмикати цього виконавця" на Spotify.
  • "Що за чорт, Джеймсе? Наскільки ж можна бути невігласом, щоб носити таке лайно на голові? Просто, щоб ти знав, – Росія – терористична держава".
  • "Коли росіяни прийдуть до вашої країни, щоб ґвалтувати та вбивати ваших співгромадян, обов'язково знову одягніть цю шапку".

Реакція українців на фото Джеймса Бланта / Скриншоти з Threads

 

 

Що відомо про кар'єру Джеймса Бланта?

  • У 2004 році Джеймс Блант випустив свій дебютний альбом під назвою Back to Bedlam, куди увійшли популярні композиції You're Beautiful і Goodbye My Lover.

  • Альбом добре продавався, також він займав високі позиції у британському чарті UK Albums Chart. Back to Bedlam став найпродаванішим альбомом 2000-х років у Великій Британії.

  • Згодом Блант презентував ще чотири альбоми: All the Lost Souls, Some Kind of Trouble, Moon Landing і The Afterlove.