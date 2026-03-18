Виконавець хітів You're Beautiful і Goodbye My Lover одягнув шапку з російським гербом
Британський співак та музикант Джеймс Блант обурив українських шанувальників. Виконавець хітів You're Beautiful і Goodbye My Lover одягнув шапку з російським гербом.
Блант опублікував фото на своїй сторінці в Threads. У коментарях під дописом українці звинувачують співака у підтримці Росії.
Джеймс Блант зробив селфі на фоні засніжених гір. Він одягнув яскраву червону кофту з високим коміром і хутряну жилетку. На голові у співака – шапка-вушанка з російським гербом.
Реакція українців
Реакція українців на фотографію Бланта не забарилася. Вони нагадують йому, що в Україні триває війна, яку розпочала Росія. Користувачі обурюються, що співак підтримує тероризм.
- "Чувак, припини робити цей л*йно. Зніми це барахло, зніми його та змий в туалет. І помий голову – і ззовні, і зсередини".
- "Ти підтримуєш тероризм".
- "Одягнути собі на голову цю кляту двоголову куртку – нуль самоповаги. Щойно позначила "ніколи не вмикати цього виконавця" на Spotify.
- "Що за чорт, Джеймсе? Наскільки ж можна бути невігласом, щоб носити таке лайно на голові? Просто, щоб ти знав, – Росія – терористична держава".
- "Коли росіяни прийдуть до вашої країни, щоб ґвалтувати та вбивати ваших співгромадян, обов'язково знову одягніть цю шапку".
Реакція українців на фото Джеймса Бланта / Скриншоти з Threads
Що відомо про кар'єру Джеймса Бланта?
У 2004 році Джеймс Блант випустив свій дебютний альбом під назвою Back to Bedlam, куди увійшли популярні композиції You're Beautiful і Goodbye My Lover.
Альбом добре продавався, також він займав високі позиції у британському чарті UK Albums Chart. Back to Bedlam став найпродаванішим альбомом 2000-х років у Великій Британії.
Згодом Блант презентував ще чотири альбоми: All the Lost Souls, Some Kind of Trouble, Moon Landing і The Afterlove.