91-річний дизайнер Джорджо Армані помер: ЗМІ назвали причину його смерті
- Джорджо Армані помер у віці 91 рік через легеневу інфекцію, за даними ЗМІ.
- Похорон буде приватним, але публічне прощання відбудеться в Мілані 6-7 вересня.
4 вересня у 91 рік помер легендарний італійський дизайнер Джорджо Армані. Новину вже підтвердили його команда та близькі.
Італійські ЗМІ повідомили, що могло стати причиною смерті модельєра. Повідомляє Show 24 з посиланням на газету Corriere della Sera.
Так, за повідомленнями преси, кілька тижнів тому, незадовго до свого 91-річчя, Армані потрапив до лікарні через легеневу інфекцію. Він проходив лікування та відновлювався вдома в Мілані, що змусило його пропустити рідкісний показ своєї колекції Haute Couture для сезону осінь-зима 2025-2026, який проходив у Парижі.
Для довідки! Джорджо Армані відзначив свій 91 день народження 11 липня.
Востаннє на публіці дизайнер з'явився 21 травня, відкриваючи виставку, присвячену двадцятиріччю Armani Privé, у своєму магазині Silos. Виставку курував особисто сам дизайнер.
Що відомо про похорон Джорджо Армані?
- Похорон Джорджо Армані пройде приватно, за його власним бажанням.
- Проте попрощатися з дизайнером усі охочі зможуть у Мілані, у приміщенні Armani/Teatro за адресою Via Bergognone 59. Відкрите прощання триватиме з суботи, 6 вересня, до неділі, 7 вересня, з 9:00 до 18:00.