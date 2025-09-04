4 вересня у 91 рік помер легендарний італійський дизайнер Джорджо Армані. Новину вже підтвердили його команда та близькі.

Італійські ЗМІ повідомили, що могло стати причиною смерті модельєра. Повідомляє Show 24 з посиланням на газету Corriere della Sera.

Так, за повідомленнями преси, кілька тижнів тому, незадовго до свого 91-річчя, Армані потрапив до лікарні через легеневу інфекцію. Він проходив лікування та відновлювався вдома в Мілані, що змусило його пропустити рідкісний показ своєї колекції Haute Couture для сезону осінь-зима 2025-2026, який проходив у Парижі.

Для довідки! Джорджо Армані відзначив свій 91 день народження 11 липня.

Востаннє на публіці дизайнер з'явився 21 травня, відкриваючи виставку, присвячену двадцятиріччю Armani Privé, у своєму магазині Silos. Виставку курував особисто сам дизайнер.

Що відомо про похорон Джорджо Армані?