Дзідзьо оголосив сольний концерт у Палаці спорту

Дзідзьо (Михайло Хома) оголосив сольний концерт у київському Палаці спорту. Він відбудеться 17 квітня 2026 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дзідзьо. Продаж квитків уже стартував.

Давно не бачились, Києве. 17 квітня – Палац спорту. Тільки хіти, живий звук і багато енергії. Обіцяю: буде дуже круто,

– написав Дзідзьо.

На сайті з продажу квитків KARABAS зазначається, що на глядачів очікує мегашоу. Прозвучать найвідоміші хіти Дзідзьо: "Ха-ха-ха", "Я і Сара", "Вихідний", "Каділак", "Павук" та інші.

Великий сольний концерт артиста, який став голосом народного настрою, феноменом і справжньою класикою сучасної української культури. Його концерти – це завжди шалена енергетика, море позитиву й моменти, які залишаються в пам’яті назавжди. Дзідзьо – це емоції, впізнавані з перших акордів. Це гумор, за яким завжди стоїть щирість. Це пісні, що об'єднують мільйони,

– йдеться у повідомленні.

В описі концерту заінтригували, що це буде Дзідзьо, якого всі пам'ятають, але якого "ще не бачили". Концерт буде наповнений ностальгією та фірмовим гумором артиста й звучатиме "голосніше за спогади".

Важливо! Квитки на концерті Дзідзьо у Палаці спорту можна придбати за посиланням.

Дзідзьо виступить у Палаці спорту / Афіша концерту

