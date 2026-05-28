Колишня дружина Дзідзьо показала маленького сина, якому скоро виповниться рік

Українська співачка SLAVIA поділилась сімейним контентом. Вона показала нові кадри з 11-місячним сином та привітала чоловіка з днем народження.

SLAVIA опублікувала зворушливі дописи на своїй сторінці в інстаграмі. Співачка поділилась, як проводить час з чоловіком і сином.

Артистка показала 11-місячного Лева на плечах у батька. Хлопчик радіє та усміхається.

SLAVIA показала сина: дивіться відео

Також SLAVIA привітала свого чоловіка з днем народження. Співачка поділилась, що коханий вдихнув у неї нове життя. З ним вона знову повірила в себе, любов і щастя.

Ти подарував мені найцінніше – нашу сім'ю. І скоро нашому маленькому Левчику вже рік… Дивлюся на вас двох і розумію: ось вона, моя сила. Моя любов. Моя підтримка. Моя найкраща команда,

– написала SLAVIA.

Артистка подякувала коханому за тепло, турботу та відчуття дому, а також побажала йому бути щасливому.

Раніше SLAVIA показувала кумедне фото сина у фартушку. Співачка похвалилась, що малюк робить свої перші кроки.



SLAVIA показала сина / Фото з інстаграм-сторіз

Як склалося особисте життя SLAVIA?

Співачка раніше була одружена з Дзідзьо. Однак їхній шлюб розпався у 2021 році. Хоч розлучення було доволі скандальним, зараз Ярослава й Михайло зберігають товариські відносини.

У квітні 2025 року SLAVIA зізналась про те, що вперше стане мамою. А згодом повідомила, що заручилась з бізнесменом Андрієм Павлюком. Він має сина від першого шлюбу.

7 червня 2025 року артистка вийшла заміж. А вже наступного дня вона народила сина. Хлопчика вирішили назвати Левом.