Колишня дружина Павла Вишебаби зробила гучну заяву щодо їхнього розлучення: воїн відповів

Колишня дружина Павла Вишебаби розкрила деталі щодо їхнього розлучення та заявила, що історія їхньої сім'ї насправді не була завершеною. Поет та воїн дав публічну відповідь Інні Тесленко.

Інна Тесленко зробила публічну заяву щодо розлучення з Павлом Вишебабою на своїй сторінці у фейсбуці. Та заявила, що новини про "завершення історії сім'ї Вишебаби" – не є правдивими. Оскільки її ім'я знову згадується у пресі, жінка вирішила відповісти.

Розлучення з Павлом Вишебабою було неочікуваним, надзвичайно болючим та вимушеним для мене. Ніяких спільних рішень, рішення було з одного боку. А потім приходить "вибач, я не знала, що ви ще були одружені",

– написала Інна.

Тесленко повідомила, що Павло начебто їздив до власної сім'ї, але паралельно мав інші стосунки. Їм вдалось зберігати близькі відносини, допоки не стало відомо про інших жінок.

"Про Анжеліку я нічого не знала, як і не знала про першу жінку "А", яка з'явилась до того, як я повернулась з безпечного місця до України заради чоловіка. А вже було пізно", – зазначила ексдружина військового.

За словами Інни Тесленко, після стосунків з іншими дівчатами Павло повертався до сім'ї й тим самим "давав надію" через близькість, подарунки й квіти. Така ситуація трапилась востаннє наприкінці грудня. А вже в січні стало відомо про відносини з Анжелікою.

Ми говорили про це і я знову сказала, як це важко чути і я не розумію, чому ти приходиш до мене, обіймаєш, а потім кудись біжиш. Але людина одразу виставила фото і це завдало болю, тому що почали писати в новинах і моє прізвище знову згадувалось, понеслись коментарі. Я не хочу бути в цьому бруді,

– підсумувала Інна.

Позиція Інни щодо розлучення спричинила перепалку між нею й Павлом. Також жінка звернулась до Вишебаби й попросила приїжджати до доньки частіше, ніж раз у тиждень відпустки.

Як Павло Вишебаба відповів колишній дружині?

На своїй сторінці у тредсі Павло Вишебаба публічно відповів Інні. За його словами, вони були відвертими одне перед одним і розповідали про нові стосунки кожного. Тому коли у Павла з'явилися серйозні відносини, він повідомив про це колишній дружині.

Я розповідав про Анжеліку, а Інна мені про свого хлопця. Спокійно. По-дорослому. Як друзі. Так мені здавалось. Але через два тижні, коли ми оприлюднили з Анжелікою наші стосунки, Інна почала писати прикрості Анжеліці, на мої ж повідомлення й дзвінки перестала відповідати, а потім ось написала – публічно,

– каже Павло Вишебаба.

Військовий додав, що не хоче виносити на публіку те, що "насправді" сталося між ними, тому не коментуватиме її версію розлучення.

