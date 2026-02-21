Уряд Великої Британії може виключити брата короля Чарльза ІІІ з черги на престол

У Великій Британії можуть розглянути нове законодавство, щоб виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з черги на престол.

Про це повідомило видання BBC.

Попри те, що раніше Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили королівських обов'язків і титулів через скандал, пов'язаний із фінансистом Джеффрі Епштейн, він досі залишається восьмим у лінії спадкоємства.

До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, чому брат короля Чарльза III втратив звання принца

Видання Reuters зазначило, що будь-які зміни у лінії престолонаступництва вимагатимуть консультацій і погодження з іншими країнами, де король Чарльз III є главою держави.

Букінгемський палац поки що публічно не коментував плани уряду щодо виключення Ендрю із черги спадкоємців.

Що відомо про затримання колишнього принца?