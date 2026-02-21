Уряд Великої Британії може виключити брата короля Чарльза ІІІ з черги на престол
- Уряд Великої Британії розглядає можливість виключення Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з черги на престол через його зв'язки з Джеффрі Епштейном.
- Букінгемський палац не коментує плани уряду, а Ендрю був заарештований за підозрою у зловживанні службовим становищем, але відпущений після допиту.
У Великій Британії можуть розглянути нове законодавство, щоб виключити Ендрю Маунтбеттен-Віндзора з черги на престол.
Про це повідомило видання BBC.
Вас також може зацікавити На Балі чеченці нібито викрали хлопця блогерки Єви Мішалової й вимагають 10 мільйонів доларів
Попри те, що раніше Ендрю Маунтбеттен-Віндзора позбавили королівських обов'язків і титулів через скандал, пов'язаний із фінансистом Джеффрі Епштейн, він досі залишається восьмим у лінії спадкоємства.
До речі, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, чому брат короля Чарльза III втратив звання принца
Видання Reuters зазначило, що будь-які зміни у лінії престолонаступництва вимагатимуть консультацій і погодження з іншими країнами, де король Чарльз III є главою держави.
Букінгемський палац поки що публічно не коментував плани уряду щодо виключення Ендрю із черги спадкоємців.
Що відомо про затримання колишнього принца?
- 19 лютого Ендрю заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем. Це сталося в день його 66-річчя.
- Після майже 12 годин під вартою експринца відпустили з поліцейської дільниці в Норфолку.
- Згодом король Чарльз III заявив, що королівська родина співпрацюватиме зі слідством.
- Тим часом правоохоронці продовжують обшуки в маєтку Royal Lodge, колишній резиденції Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.
- Сам колишній принц заперечує будь-які звинувачення.