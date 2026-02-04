Де зараз Еліна Іващенко, яка втратила батьків і здобула перемогу на "Голос Діти"

Майже 10 років тому історія юної Еліни Іващенко зворушила українців. Вона перемогла на кількох проєктах, продовжувала розвивати свою сольну кар'єру і була перспективною артисткою. Але після початку повномасштабного вторгнення зникла з радарів.

У 2025 році Еліна Іващенко повернулась до України після кількох років життя за кордоном. Як складалась її кар'єра раніше та чим тепер займається співачка – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Чим відома Еліна Іващенко?

Еліна Іващенко народилась у Броварах. Вона рано осиротіла: мама померла, коли дівчинці було 2 роки, а батько пішов з родини. Тому Еліну виховували бабуся з дідусем.



Еліна Іващенко в дитинстві / Скриншот з відео

Дівчинка почала займатися вокалом з 5 років й навчалась у Броварській музичній школі. У 2016 році вона стала переможницею проєкту "Голос. Діти" – до тріумфу її привело наставництво Тіни Кароль.

Співачка не приховує, що після проєкту "спіймала" зіркову хворобу. Зокрема, пропускала репетиції.

Я думала, що виграла все на цьому світі й тепер все буде складатися. Спершу все справді так було. Телефон розривався від дзвінків, запрошували на виступи, корпоративи. Я думала, що так буде завжди, мене прямо "понесло",

– пригадувала Еліна.

Через рік Еліна Іващенко стала ведучою на станції "Наше радіо", а також викладачкою в школі сина Віктора Павліка, Олександра. У 2018 тріумфувала на фестивалі "Чорноморські ігри".

У 2019 році Еліна Іващенко знову з'явилась у талант-шоу – цього разу на "Х-Факторі". Вона потрапила до команди Ігоря Кондратюка і здобула перемогу. Після тріумфу співпрацювала з саундпродюсером Вадимом Лисицею, але не писала власних пісень.



Еліна Іващенко / Скриншот з відео

Наступного року артистка спробувала сили на Національному відборі на Євробачення-2020. Вона виступила з піснею Get Up та посіла 5 місце.

У липні 2020 Еліна Іващенко взяла участь у фестивалі "Слов'янський базар", що проходить у Білорусі. Тоді співачка потрапила у скандал, адже до складу суддів входив путініст Олег Газманов.

Життя після повномасштабного вторгнення

Після початку повномасштабної війни Еліна Іващенко виїхала з України з сім'єю, адже на той час у Київській області було небезпечно. За кілька місяців в дівчини почали закінчуватися кошти на життя. Як одна з тих, хто мав роботу в родині, вона вирішила брати на себе відповідальність. Дівчина поїхала за кордон працювати на круїзних лайнерах.

Під час великої війни співачка також втратила дідуся. Їй вдалося бути в Україні на той момент та попрощатись з рідною людиною.

Для мене це була величезна трагедія. Це мене зламало. Я дуже довго проходила реабілітацію з психологом, бо це була людина, яка підтримувала мене все життя. В один момент його не стало,

– зізнавалась Іващенко.

Еліна також розповіла, що після смерті дідуся її бабуся теж захворіла. Це стало ще одним ударом. Однак вона знову поїхала за кордон заробляти кошти, також працювала викладачкою вокалу.

"На першому контракті я працювала щодня, я вивчила 44 пісні п'ятьма мовами. Російську не пропонували – та я б і відмовилася", – зазначала артистка.

Де зараз Еліна Іващенко?

Через всі ці виклики Еліна Іващенко на тривалий час зникла з інформаційного простору. Але майже через 3 роки за кордоном повернулася в Україну. Ще на круїзному лайнері вона написала дебютну пісню "Море", яку презентувала вже вдома.

Зараз Еліна Іващенко продовжує розвивати сольну кар'єру та випускати нові пісні.