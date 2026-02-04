В 2025 году Элина Иващенко вернулась в Украину после нескольких лет жизни за рубежом. Как складывалась ее карьера раньше и чем теперь занимается певица – читайте далее в материале 24 Канала.

Чем известна Элина Иващенко?

Элина Иващенко родилась в Броварах. Она рано осиротела: мама умерла, когда девочке было 2 года, а отец ушел из семьи. Поэтому Элину воспитывали бабушка с дедушкой.



Элина Иващенко в детстве / Скриншот из видео

Девочка начала заниматься вокалом с 5 лет и училась в Броварской музыкальной школе. В 2016 году она стала победительницей проекта "Голос. Дети" – к триумфу ее привело наставничество Тины Кароль.

Певица не скрывает, что после проекта "поймала" звездную болезнь. В частности, пропускала репетиции.

Я думала, что выиграла все на этом свете и теперь все будет складываться. Сначала все действительно так было. Телефон разрывался от звонков, приглашали на выступления, корпоративы. Я думала, что так будет всегда, меня прямо "понесло",

– вспоминала Элина.

Через год Элина Иващенко стала ведущей на станции "Наше радио", а также преподавательницей в школе сына Виктора Павлика, Александра. В 2018 триумфовала на фестивале "Черноморские игры".

В 2019 году Элина Иващенко снова появилась в талант-шоу – на этот раз на "Х-Факторе". Она попала в команду Игоря Кондратюка и одержала победу. После триумфа сотрудничала с саундпродюсером Вадимом Лисицей, но не писала собственных песен.



Элина Иващенко / Скриншот из видео

В следующем году артистка попробовала силы на Национальном отборе на Евровидение-2020. Она выступила с песней Get Up и заняла 5 место.

В июле 2020 Элина Иващенко приняла участие в фестивале "Славянский базар", проходящем в Беларуси. Тогда певица попала в скандал, ведь в состав судей входил путинист Олег Газманов.

Жизнь после полномасштабного вторжения

После начала полномасштабной войны Элина Иващенко выехала из Украины с семьей, ведь в то время в Киевской области было опасно. За несколько месяцев у девушки начали заканчиваться средства на жизнь. Как одна из тех, кто имел работу в семье, она решила брать на себя ответственность. Девушка поехала за границу работать на круизных лайнерах.

Во время большой войны певица также потеряла дедушку. Ей удалось быть в Украине на тот момент и попрощаться с родным человеком.

Для меня это была огромная трагедия. Это меня сломало. Я очень долго проходила реабилитацию с психологом, потому что это был человек, который поддерживал меня всю жизнь. В один момент его не стало,

– признавалась Иващенко.

Элина также рассказала, что после смерти дедушки ее бабушка тоже заболела. Это стало еще одним ударом. Однако она снова поехала за границу зарабатывать деньги, также работала преподавательницей вокала.

"На первом контракте я работала ежедневно, я выучила 44 песни на пяти языках. Русский не предлагали – да я бы и отказалась", – отмечала артистка.

Где сейчас Элина Иващенко?

Из-за всех этих вызовов Элина Иващенко на длительное время исчезла из информационного пространства. Но почти через 3 года за границей вернулась в Украину. Еще на круизном лайнере она написала дебютную песню "Море", которую презентовала уже дома.

Сейчас Элина Иващенко продолжает развивать сольную карьеру и выпускать новые песни.