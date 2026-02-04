Даже после того, как Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Клименко продолжает служить в церкви, которая является частью Русской православной церкви. Где сейчас священник, расскажет 24 Канал.

Кто такой Александр Клименко?

Александр Клименко родился в городе Березань Киевской области. Он учился в Киевской духовной и семинарии. 12 августа 2007 года в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры митрополит Владимир рукоположил его в сан диакона, а через четыре года – в священный сан.

Не жалею, что вошел в этот особый мир. И эти 18 лет после хиротонии не пролетели как один день. Мне есть о чем вспомнить и за что доземно поклониться Богу. Всегда с благодарностью вспоминаю в молитве Блаженнейшего Владимира,

– делился Клименко в инстаграме.

Александр Клименко / Фото из инстаграма священника

Участие в 7 сезоне "Голоса страны"

В 2007 году на телеканале "1+1" вышел 7 сезон талант-шоу "Голос страны", в котором принял участие и Александр Клименко. Во время слепых прослушиваний он исполнил песню Николая Мозгового "Материнская любовь".

Священнику удалось развернуть все четыре тренерских кресла: тогда судьями были Джамала, Потап, Сергей Бабкин и Тина Кароль, которую он и выбрал как свою наставницу.

Личная жизнь

Победитель "Голоса страны 7" женат и имеет пятерых детей. Его жену зовут Светлана. Недавно Клименко поделился в инстаграме фотографиями с семьей.

4 года назад мы думали, что четверо детей – это уже завершенная стадия комплектования нашей семьи. Оказалось, что нет. Надо дождаться, когда Стефка станет на ноги, и поехать с ней на каток ВДНХ, добавить ее фотографии в альбом,

– написал священник под фото.

Александр Клименко с детьми / Фото из инстаграма священника

Александр Клименко с семьей / Фото из инстаграма священника

Где сейчас Александр Клименко и какой скандал связан с ним?

Александр Клименко сейчас находится в Украине, вероятно, живет в родном городе Березань. Священник продолжает отмечать праздники по старому стилю. Например, 7 января он поздравил украинцев с Рождеством.

В 2017 году вокруг Александра разгорелся скандал. В сети всплыло сообщение священника за 2014 год, где он якобы назвал Героев Небесной Сотни "безумцами". Впоследствии в интервью ТСН Клименко предоставил разъяснения.

По словам мужчины, текст был написан за две недели до массированных расстрелов на Майдане Независимости. Он добавил, что тогда термина "Герои Небесной Сотни" еще не было в повседневной речи украинцев.

Текст был реакцией на выступление одного из политиков, который сказал, как по мне, ужасную и безответственную псевдогероическую фразу: "Пуля в лоб – то пуля в лоб". Это псевдогероика, когда человек не собирается подставлять свой лоб, но этой фразой подогревает кровь у тех людей, которые верят в ту или иную идею. И меня очень возмутило, как можно быть настолько безответственным, чтобы бросать людей на самопожертвование,

– объяснил Александр.

Для справки! Фразу "Пуля в лоб – то пуля в лоб" сказал Арсений Яценюк.

Сообщение, за которое раскритиковали Александра Клименко / Скриншот с сайта "Главком"

Священник также утверждает, что участвовал в концертах, на которых собирали средства для воинов АТО, освящал автомобили для гуманитарных целей, отпевал погибших украинских военных.

Крым, Донбасс – это очень болезненная тематика для меня,

– добавил он.

По словам Клименко, его приход поддерживал украинских защитников и защитниц, когда началась война: передавали медикаменты, теплые вещи, еду, молитвенники, иконы, крестики и тому подобное.

"Что касается церкви, в которой я служу, – я в ней был с детства. Пошел в 7 лет и потом стал в этой церкви священником. В этой церкви я почувствовал веру. Я не вижу в моем служении в храме пропаганды запрещенных в нашей стране вещей. Мне христианство близко именно тем, что оно достаточно свободное. Здесь нет гуру, нет подчинения всему и всем. Есть свободное общение с Богом", – объяснял Александр.