Навіть після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Клименко продовжує служити у церкви, яка є частиною Російської православної церкви. Де зараз священник, розповість 24 Канал.

Читайте також Розважає росіян під час війни: де зараз Олег Кензов, який був зіркою "Х-Фактора"

Хто такий Олександр Клименко?

Олександр Клименко народився у місті Березань Київської області. Він навчався у Київській духовній і семінарії. 12 серпня 2007 року у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври митрополит Володимир висвятив його у сан диякона, а через чотири роки – у священний сан.

Не жалкую, що увійшов у цей особливий світ. І ці 18 років після хіротонії не пролетіли як один день. Мені є про що згадати й за що доземно вклонитися Богові. Завжди зі вдячністю згадую у молитві Блаженнішого Володимира,

– ділився Клименко в інстаграмі.

Олександр Клименко / Фото з інстаграму священника

Участь у 7 сезону "Голосу країни"

У 2007 році на телеканалі "1+1" вийшов 7 сезон талант-шоу "Голос країни", в якому взяв участь й Олександр Клименко. Під час сліпих прослуховувань він виконав пісню Миколи Мозгового "Материнська любов".

Священнику вдалося розвернути всі чотири тренерські крісла: тоді суддями були Джамала, Потап, Сергій Бабкін і Тіна Кароль, яку він і обрав як свою наставницю.

Олександр Клименко – "Материнська любов": дивіться відео онлайн

Особисте життя

Переможець "Голосу країни 7" одружений та має п'ятьох дітей. Його дружину звати Світлана. Нещодавно Клименко поділився в інстаграмі фотографіями із сім'єю.

4 роки тому ми думали, що четверо дітей – це вже завершена стадія комплектування нашої сім'ї. Виявилося, що ні. Треба дочекатися, коли Стефка стане на ноги, і поїхати з нею на ковзанку ВДНГ, додати її світлини до альбому,

– написав священник під фото.

Олександр Клименко з дітьми / Фото з інстаграму священника

Олександр Клименко із сім'єю / Фото з інстаграму священника

Де зараз Олександр Клименко та який скандал пов'язаний з ним?

Олександр Клименко зараз перебуває в Україні, ймовірно, живе в рідному місті Березань. Священник продовжує відзначати свята за старим стилем. Наприклад, 7 січня він привітав українців із Різдвом.

У 2017 році навколо Олександра розгорівся скандал. У мережі сплив допис священника за 2014 рік, де він нібито назвав Героїв Небесної Сотні "безумцями". Згодом в інтерв'ю ТСН Клименко надав роз'яснення.

За словами чоловіка, текст був написаний за два тижні до масованих розстрілів на Майдані Незалежності. Він додав, що тоді терміну "Герої Небесної Сотні" ще не було в повсякденній мові українців.

Текст був реакцією на виступ одного з політиків, який сказав, як на мене, жахливу і безвідповідальну псевдогероїчну фразу: "Куля в лоб – то куля в лоб". Це псевдогероїка, коли людина не збирається підставляти свій лоб, але цією фразою підігріває кров у тих людей, які вірять в ту чи іншу ідею. І мене дуже обурило, як можна бути настільки безвідповідальним, щоб кидати людей на самопожертву,

– пояснив Олександр.

Для довідки! Фразу "Куля в лоб – то куля в лоб" сказав Арсеній Яценюк.

Допис, за який розкритикували Олександра Клименка / Скриншот з сайту "Главком"

Священник також стверджує, що брав участь у концертах, на яких збирали кошти для воїнів АТО, освячував автомобілі для гуманітарних цілей, відспівував загиблих українських військових.

Крим, Донбас – це дуже болісна тематика для мене,

– додав він.

За словами Клименка, його парафія підтримувала українських захисників і захисниць, коли почалася війна: передавали медикаменти, теплі речі, їжу, молитовники, ікони, хрестики тощо.

"Що стосується церкви, у якій я служу, – я у ній був з дитинства. Пішов в 7 років і потім став у цій церкві священником. У цій церкві я відчув віру. Я не бачу у моєму служінні у храмі пропаганди заборонених в нашій країні речей. Мені християнство близьке саме тим, що воно достатньо вільне. Тут немає гуру, немає підкорення всьому і всім. Є вільне спілкування з Богом", – пояснював Олександр.