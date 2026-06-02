Вона тонко відчуває фальш, – Гасанова розповіла, як вмовила Ліну Костенко на співпрацю

Минулого року Ліна Костенко стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Ця співпраця доволі несподівана та визначна, адже легендарна поетеса рідко приймає подібні пропозиції.

Дизайнерка Ельвіра Гасанова розповіла про деталі та враження від цієї співпраці в інтерв'ю Суспільне Культура. Вона зазначила, що тут спрацювали не перемовини, а щирість і повага.

До слова Для нас це не сюрприз, – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вперше стане мамою

Ліна Василівна – це людина, яка дуже тонко відчуває фальш, гучність заради гучності чи співпраці "для заголовків". Тому для мене найважливішим було не зайти з позиції бренду чи моди, а з позиції великої поваги до масштабу її особистості та значення для української культури,

– зауважила дизайнерка.

Ельвіра Гасанова додала, що для неї робота з Ліною Костенко – це не той момент, коли йдеться про успішний випадок або "піар". Вона сприймає Ліну Василівну як частину культурного коду країни, тому можливість "хоча б доторкнутися" до нього – для Гасанової вже велика честь.

Також, на думку дизайнерки, могло спрацювати й те, що українська мода також є частиною культури, а не лише індустрією.

"Коли є спільні цінності, повага до України, до культури, до сенсів – тоді народжуються такі, здавалося б, "неможливі" співпраці", – поділилась Ельвіра Гасанова.

Ліна Костенко в образі від GASANOVA: відео

Як сьогодні живе Ліна Костенко?

У жовтні 2025 року Ліна Василівна стала почесною амбасадоркою бренду GASANOVA. Ельвіра Гасанова опублікувала відео, на якому читає свій твір "Між іншим". У ролику поетеса у чорному тренчі від GASANOVA.

У травні 2026 Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову збірку віршів. Книжка називається "Вітер з Марса".

Також відомо, що Ліна Василівна працює над історичним романом, події якого розгортаються в час Гетьманщини.