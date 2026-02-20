У колишній резиденції Ендрю Маунтбеттена-Віндзора тривають обшуки

Поліція долини Темзи продовжує обшукувати Royal Lodge, колишню резиденцію Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, після арешту. Ймовірно, обшуки в Беркширі триватимуть протягом вихідних і у понеділок.

Про це повідомляє BBC News.

До слова Принца Ендрю відпустили з поліцейського відділку через 12 годин після арешту

Уранці 19 лютого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Колишнього принца затримали у день народження – вчора йому виповнилось 66 років.

Молодший брат короля Чарльза III пробув під вартою майже 12 годин. Ендрю покинув поліцейську дільницю Ейлшема в Норфолку. Його сфотографували на задньому сидінні Range Rover, коли той відкинувся на спинку.

Це перший арешт високопоставленого члена королівської родини в сучасній історії. Після звільнення колишній принц може займатися своїми справами. Проте Маунтбеттен-Віндзор усе ще перебуває під слідством, тому його можуть викликати на подальший допит.

Як королівська родина відреагувала на арешт Ендрю?