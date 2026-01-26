Хто вперше переміг на "Фабриці зірок" та як склалося життя цієї артистки майже за 20 років

Днями шоубізнес сколихнула гучна новина: Володимир Завадюк планує відродити "Фабрику зірок". Це талант-шоу було одним з найпопулярніших на телеекранах близько 15 років тому. Культовий формат повернеться, щоб надихати й підтримувати талановитих молодих виконавців.

Володимир Завадюк пообіцяв, що перезапуск не повторятиме старі сезони – він буде максимально актуальним та міститиме нові підходи до музики, пошуку талантів, випуску пісень. 24 Канал більше розповість про формат проєкту та хто був першим переможцем цього шоу в Україні.

Що відомо про "Фабрику зірок"?

Ідея талант-шоу належить іспанській телекомпанії Gestmusic, – саме вона започаткувала формат Star Academy ("Академія зірок").

Однак трансляція проєкту розпочалась у Франції у 2001 році. За нею "академії" відкрилися у багатьох інших країнах. Цей формат був одним із найпопулярніших на той час.

В Україні перший сезон проєкту "Фабрика зірок" вийшов у 2007 році, його продюсеркою була Анна Ліповецька. Роль продюсера у шоу була однією з найважливіших, адже саме він ніс відповідальність за учасників та їхнє вдосконалення. Другий сезон продюсувала Наталія Могилевська, 3-й – Костянтин Меладзе, 4-й – Сергій Кузін.

Учасники "Фабрики зірок" / Фото з інстаграму Нового каналу

За умовами проєкту, участь у шоу брало 16 музикантів – 8 хлопців та 8 дівчат, які проживали у "зоряному будинку". Упродовж змагання вони виконували різні вправи та вдосконалювали свій голос, артистизм, пластику тощо. Кожного тижня їхня робота підсумовувалась концертом.

Журі обирали найслабших, а глядачі голосували й допомагали обрати того, хто залишиться, – і так до переможця.

Чимало нинішніх успішних українських виконавців – вихідці "Фабрики зірок". Наприклад, Дмитро Каднай, Володимир Дантес, Даша Астаф'єва, Вадим Олійник, Світлана Тарабарова, Влад Дарвін, Макс Барських, Коля Сєрга, MamaRika.

Де зараз перші переможці "Фабрики зірок"?

Перший сезон "Фабрики зірок" вийшов майже 20 років тому на "Новому каналі". У ньому переміг гурт "Опасные связи" ("Небезпечні зв'язки"), учасниками якого була Оля Цибульська та Олександр Бодянський.

Після шоу у дуету навіть зав'язались романтичні стосунки. Але вони тривали недовго: Олександр раптово залишив співачці записку та поїхав до Росії.

Ймовірно, співак залишається там і надалі. Адже після початку повномасштабного вторгнення Цибульська розповідала, як чоловік відреагував на війну.

Коли почалася війна, він мені написав: "Оленько, як ти?", я говорю: "Саша, у нас війна, ти що, не бачиш?" І він написав: "Це просто планета Венера від Меркурія, ця зміна поясів...". І я просто не витримала: почала надсилати фото того, що відбувається, статті, які виходили про дітей, яких рятують лікарі і які померли, і все інше, а він сказав: "Це тобі здається, це минеться",

– пригадувала артистка.



Оля Цибульська та Олександр Бодянський / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Зараз Оля Цибульська – відома співачка та ведуча, що продовжує розвивати свою кар'єру в Україні, випускати пісні, виступати з концертами. Вона одна з небагатьох з першого сезону "Фабрики", хто не зник з інформаційного простору й залишилась у шоубізнесі.

Я говорила українською, коли це не було нормою. Ні для артистів, ні для учасників, ні для ведучих. Після проєкту – рік терапії. Бо реаліті – не гламур, а справжній експрес шоубізнес. Я б не пустила свою дитину в таке шоу. Але собі знову сказала б "так" – без вагань. Бо цей проєкт дав мені головне – мого глядача,

– поділилась днями Оля Цибульська.



Оля Цибульська на "Фабриці зірок" / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Які ще проєкти повертаються?

На телеекрани також повернеться шоу So You Think You Can Dance ("Танцюють всі") та Name That Tune ("Вгадай мелодію"), де зірки демонструватимуть знання в музиці.

Натомість новими для українських глядачів стануть шоу Destination X про маловідомі місця України та програма "Впізнай брехню" (Would I Lie to You?) за участю гумористів з "Левів на джипі".