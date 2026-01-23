"Фабрика зірок", "Танцюють всі" та "Вгадай мелодію" повертаються на екрани

22 січня у Києві відбулася презентація нових проєктів української стрімінгової платформи Sweet.TV. Під час події стало відомо про повернення легендарного шоу "Фабрика зірок", яке знову з'явиться на екранах у 2026 році.

Окрім цього, платформа повідомила про запуск ще п'яти проєктів, кожне з яких є українською адаптацією відомих світових форматів. Анонс з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Sweet.TV.

Окрім талант-шоу Star Academy ("Фабрика зірок"), на екрани повертається So You Think You Can Dance ("Танцюють всі").

Шоу, яке свого часу змінило танцювальну культуру в Україні. А зараз здатне надихнути рухатися вас попри будь-які складнощі. Бо рух – це життя,

– йдеться в дописі продюсера Володимира Завадюка.

Також у 2026 році глядачі побачать шоу "Вгадай мелодію" (Name That Tune), яке покаже, наскільки добре зірки орієнтуються у музиці.

Серед новинок – тревел-проєкт Destination X про маловідомі та вражаючі куточки України; програма "Впізнай брехню" (Would I Lie to You?) за участі гумористів з "Левів на джипі", які разом із запрошеними зірками щовипуску шукатимуть правду серед вигадок; а також другий сезон детективного шоу "Зрадники".

6 проєктів від Sweet.TV / Фото з інстаграму

До створення трьох проєктів – "Фабрика зірок", Destination X та "Танцюють всі" – долучиться продюсер Володимир Завадюк.

Це амбітне завдання. Я вірю, що воно змінить обличчя українського телевізійного ринку і дасть глядачам той контент, на який вони давно чекали: сміливий, сучасний, якісний, різноманітний, толерантний, надихаючий. Справжній,

– написав він на своїй інстаграм-сторінці.

Нагадаємо, що Володимир Завадюк залишив телеканал "1+1 Україна" після 12 років роботи, покинувши посаду керівника департаменту Big Brave Events. Наостанок продюсер підготував благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками", а вже у 2026 році танцювальне шоу повертається на екрани.

