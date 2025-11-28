Не на території !Fest Republic: де відбудеться фестиваль Faine Misto у 2026 році

Стало відомо, що у 2026 році музичний фестиваль Faine Misto відбудеться не на території !Fest Republic, як у попередні три роки. Подію організують на території Арени Львів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Faine Misto. Організатори фестивалю зазначили, що не використовуватимуть арену і футбольне поле, а лише територію навколо неї: північну, східну і частково західну зону з паркінгом.

Теж цікаво Мурашки по шкірі: легендарний "Щедрик" прозвучав в одній із кав'ярень Львова

Організатори Faine Misto повідомили, що площа фестивалю збільшиться приблизно у чотири рази, але кількість відвідувачів зросте максимум на 20%, адже місткість укриття обмежена.

Це найголовніше в наших реаліях. На території Арени Львів та поруч ми розраховуємо на три великі укриття: укриття Арени Львів, сусідню будівлю та ТРЦ King Cross,

– йдеться у дописі.

У перший і третій дні фестивалю планують запустити трансфери від і до залізничного вокзалу, а протягом усіх днів курсуватимуть автобуси з центру міста і назад. Від ТРЦ King Cross їздять маршрутки до центру Львова. Поруч також розташований автовокзал з ширшою транспортною розв'язкою.

У північній частині території Арени Львів є великий зелений сквер, який адміністрація надала нам під кемпінг. Ми з'єднаємо його з основною територією фестивалю, щоб із наметового містечка можна було переходити до фестивальної території,

– розповіли організатори.

У наметовому містечку поміститься приблизно 3 тисячі людей – це втричі більше, ніж у парку Знесіння. Крім того, організатори Faine Misto сформують список готелів зі зручною логістикою.

На території фестивалю вам точно буде чим зайнятися, але й за його межами не менше варіантів: картинг, кінні прогулянки, екскурсії Ареною Львів і, звісно, величезний ТРЦ King Cross з Ашаном, де кожен знайде щось для себе,

– поділились представники фестивалю.

Важливо! Продаж квитків на Faine Misto 2026 уже стартував. Їх можна придбати на сайті фестивалю. Встигніть придбати квитки за найнижчою ціною. Подія триватиме з 31 липня до 2 серпня.

Які події відбудуться у Львові незабаром?