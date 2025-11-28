Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Faine Misto. Организаторы фестиваля отметили, что не будут использовать арену и футбольное поле, а только территорию вокруг нее: северную, восточную и частично западную зону с паркингом.

Организаторы Faine Misto сообщили, что площадь фестиваля увеличится примерно в четыре раза, но количество посетителей вырастет максимум на 20%, ведь вместимость укрытия ограничена.

Это самое главное в наших реалиях. На территории Арены Львов и рядом мы рассчитываем на три больших укрытия: укрытие Арены Львов, соседнее здание и ТРЦ King Cross,

– говорится в заметке.

В первый и третий дни фестиваля планируют запустить трансферы от и до железнодорожного вокзала, а в течение всех дней будут курсировать автобусы из центра города и обратно. От ТРЦ King Cross ездят маршрутки до центра Львова. Рядом также расположен автовокзал с широкой транспортной развязкой.

В северной части территории Арены Львов есть большой зеленый сквер, который администрация предоставила нам под кемпинг. Мы соединим его с основной территорией фестиваля, чтобы с палаточного городка можно было переходить к фестивальной территории,

– рассказали организаторы.

В палаточном городке поместится примерно 3 тысячи человек – это втрое больше, чем в парке Знесенье. Кроме того, организаторы Faine Misto сформируют список отелей с удобной логистикой.

На территории фестиваля вам точно будет чем заняться, но и за его пределами не меньше вариантов: картинг, конные прогулки, экскурсии Ареной Львов и, конечно, огромный ТРЦ King Cross с Ашаном, где каждый найдет что-то для себя,

– поделились представители фестиваля.

Важно! Продажа билетов на Faine Misto 2026 уже стартовала. Их можно приобрести на сайте фестиваля. Успейте приобрести билеты по самой низкой цене. Событие продлится с 31 июля по 2 августа.

