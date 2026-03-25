Show24 Ексклюзиви про зірок Діти Степана Гіги назвали маловідомі факти про співака, які можуть здивувати
25 березня, 22:45
Марія Касій
Основні тези
  • Діти Степана Гіги розповіли, що співак любив проводити час з сім'єю та захоплювався антикваріатом.
  • Він також мав талант до малювання та гарний почерк, що відзначили його діти в інтерв'ю.

Степан Гіга назавжди увійшов в історію української музики та запам'ятався легендарними хітами. Але мало хто знає, яким співак був поза сценою.

Пам'ять про Степана Гігу продовжують нести його діти – Квітослава та Степан. В інтерв'ю 24 Каналу вони розповіли факти про артиста, які можуть здивувати публіку.

Діти Степана Гіги розповіли, що найкращим відпочинком для батька було проводити час з сім'єю. Вони часто виїжджали на природу та насолоджувалися спокійною сімейною атмосферою. Маестро не був шанувальником гучних розваг чи шумних компаній. А щодо захоплень – Степану Петровичу подобалися антикварні речі.

"Він отримував задоволення, коли знаходив і колекціонував старовинні предмети, в яких відчувалася історія. У його колекції є старі грамофони, радіоприймачі, телевізори та інші речі з минулих років. Він із захопленням розглядав їх, міг довго розповідати про те, як вони працювали і яку епоху представляють", – розповіли діти артиста. 

Та в біографії Степана Гіги є факт, який може здивувати багатьох – навіть його палких шанувальників. 

Мало хто знає, що тато дуже гарно малював. У нас досі збереглися його малюнки. Він мав до цього великий хист і міг дуже точно передавати деталі. Ще одна річ. У тата був надзвичайно красивий почерк: рівний, акуратний, ніби кожна літера намальована, 
– поділилися діти Степана Петровича.


Степан Гіга / Фото пресслужби

Зазначимо, раніше діти Степана Гіги в інтерв'ю "ТСН Гламур" відповіли на чутки про його складний характер. Квітослава Гіга зазначила, що батько просто був прямолінійним і відвертим.

Що відомо про Степана Гігу? 

  • Степан Гіга – український естрадний співак, композитор, народний артист України. Він народився на Закарпатті, а займатися музикою почав з юних років.
  • У 90-х Гіга створив власну студію звукозапису та почав записувати і випускати пісні. З часом його треки стали масово звучати на радіо. Серед найвідоміших пісень – "Яворина", "Цей сон", "Золото Карпат".
  • Артист активно гастролював Україною, збирав повні зали та залишався популярним як серед молоді, так і для старших поколінь. У цьому і полягав феномен Степана Гіги.