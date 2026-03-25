Память о Степане Гиге продолжают нести его дети – Квитослава и Степан. В интервью 24 Каналу они рассказали факты об артисте, которые могут удивить публику.

Дети Степана Гиги рассказали, что лучшим отдыхом для отца было проводить время с семьей. Они часто выезжали на природу и наслаждались спокойной семейной атмосферой. Маэстро не был поклонником громких развлечений или шумных компаний. А что касается увлечений – Степану Петровичу нравились антикварные вещи.

"Он получал удовольствие, когда находил и коллекционировал старинные предметы, в которых чувствовалась история. В его коллекции есть старые граммофоны, радиоприемники, телевизоры и другие вещи из прошлых лет. Он с увлечением рассматривал их, мог долго рассказывать о том, как они работали и какую эпоху представляют", – рассказали дети артиста.

Но в биографии Степана Гиги есть факт, который может удивить многих – даже его горячих поклонников.

Мало кто знает, что папа очень хорошо рисовал. У нас до сих пор сохранились его рисунки. Он имел к этому большой талант и мог очень точно передавать детали. Еще одна вещь. У папы был очень красивый почерк: ровный, аккуратный, будто каждая буква нарисована,

Степан Гига / Фото пресс-службы

Отметим, ранее дети Степана Гиги в интервью "ТСН Гламур" ответили на слухи о его сложном характере. Квитослава Гига отметила, что отец просто был прямолинейным и откровенным.

Что известно о Степане Гиге?