Память о Степане Гиге продолжают нести его дети – Квитослава и Степан. В интервью 24 Каналу они рассказали факты об артисте, которые могут удивить публику.
К слову Он любил простые вещи, – семья Степана Гиги рассказала, каким артист был дома
Дети Степана Гиги рассказали, что лучшим отдыхом для отца было проводить время с семьей. Они часто выезжали на природу и наслаждались спокойной семейной атмосферой. Маэстро не был поклонником громких развлечений или шумных компаний. А что касается увлечений – Степану Петровичу нравились антикварные вещи.
"Он получал удовольствие, когда находил и коллекционировал старинные предметы, в которых чувствовалась история. В его коллекции есть старые граммофоны, радиоприемники, телевизоры и другие вещи из прошлых лет. Он с увлечением рассматривал их, мог долго рассказывать о том, как они работали и какую эпоху представляют", – рассказали дети артиста.
Но в биографии Степана Гиги есть факт, который может удивить многих – даже его горячих поклонников.
Мало кто знает, что папа очень хорошо рисовал. У нас до сих пор сохранились его рисунки. Он имел к этому большой талант и мог очень точно передавать детали. Еще одна вещь. У папы был очень красивый почерк: ровный, аккуратный, будто каждая буква нарисована,
– поделились дети Степана Петровича.
Степан Гига / Фото пресс-службы
Отметим, ранее дети Степана Гиги в интервью "ТСН Гламур" ответили на слухи о его сложном характере. Квитослава Гига отметила, что отец просто был прямолинейным и откровенным.
Что известно о Степане Гиге?
- Степан Гига – украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины. Он родился на Закарпатье, а заниматься музыкой начал с юных лет.
- В 90-х Гига создал собственную студию звукозаписи и начал записывать и выпускать песни. Со временем его треки стали массово звучать на радио. Среди самых известных песен – "Яворина", "Этот сон", "Золото Карпат".
- Артист активно гастролировал по Украине, собирал полные залы и оставался популярным как среди молодежи, так и для старших поколений. В этом и заключался феномен Степана Гиги.