Пам'ять про Степана Гігу продовжують нести його діти – Квітослава та Степан. В інтерв'ю 24 Каналу вони розповіли факти про артиста, які можуть здивувати публіку.

До слова Він любив прості речі, – родина Степана Гіги розповіла, яким артист був вдома

Діти Степана Гіги розповіли, що найкращим відпочинком для батька було проводити час з сім'єю. Вони часто виїжджали на природу та насолоджувалися спокійною сімейною атмосферою. Маестро не був шанувальником гучних розваг чи шумних компаній. А щодо захоплень – Степану Петровичу подобалися антикварні речі.

"Він отримував задоволення, коли знаходив і колекціонував старовинні предмети, в яких відчувалася історія. У його колекції є старі грамофони, радіоприймачі, телевізори та інші речі з минулих років. Він із захопленням розглядав їх, міг довго розповідати про те, як вони працювали і яку епоху представляють", – розповіли діти артиста.

Та в біографії Степана Гіги є факт, який може здивувати багатьох – навіть його палких шанувальників.

Мало хто знає, що тато дуже гарно малював. У нас досі збереглися його малюнки. Він мав до цього великий хист і міг дуже точно передавати деталі. Ще одна річ. У тата був надзвичайно красивий почерк: рівний, акуратний, ніби кожна літера намальована,

– поділилися діти Степана Петровича.



Степан Гіга / Фото пресслужби

Зазначимо, раніше діти Степана Гіги в інтерв'ю "ТСН Гламур" відповіли на чутки про його складний характер. Квітослава Гіга зазначила, що батько просто був прямолінійним і відвертим.

Що відомо про Степана Гігу?