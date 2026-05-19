Кіркоров заявив, що допоміг Болгарії виграти Євробачення-2026: у команді Dara відповіли

Переможницею Євробачення-2026 стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga. Після фіналу в мережі почали активно обговорювати, хто саме працював над її конкурсним номером і чи мав до нього стосунок російський співак Філіп Кіркоров.

Річ у тім, що сам путініст стверджував, нібито був залучений до підготовки болгарської заявки й допомагав на різних етапах. Що про це кажуть автори пісні та команда Dara – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Російська телеведуча та журналістка Яна Чурикова під час Євробачення взяла коментар у Філіпа Кіркорова, де він детально описав свою нібито участь у підготовці болгарської заявки. За його словами, спочатку до нього звернувся болгарський мовник із пропозицією долучитися до роботи над конкурсом. Після цього він і його так звана "дрім тім" почали працювати. Як стверджує Кіркоров, він побачив, що Dara "може бути дівою". Далі Кіркоров розповів, що Dara виграла національний відбір, але виникла проблема – не було сильної конкурсної пісні. Зрештою обрали Bangaranga.

Окремо Кіркоров розповів про підготовку сценічного номера. За його словами, він сам зв'язався зі шведським хореографом Фредріком Рідманом, а той порадив залучити постановницю Сашу Жан-Батіст. У результаті саме вони працювали над сценічним шоу для Dara.

Для мене робота цього року з Болгарією – це вже питання честі та гідності, і на згадку про батька, який із Болгарії, я мав це зробити,

– сказав Кіркоров.

Відео про це опублікували в телеграм-каналі EUROPIUM.

Що кажуть автори пісні та команда DARA?

Після цих заяв журналісти RFI зв'язалися з людьми, які реально працювали над конкурсною піснею та виступом.

Румунський продюсер Крістіан Тарча, який є одним з авторів Bangaranga, пояснив, що пісня була створена ще у 2023 році, тобто задовго до Євробачення-2026. За його словами, над треком працювала міжнародна команда, і пісня просто була доопрацьована після того, як її обрали для конкурсу. Він також наголосив, що у створенні композиції та конкурсної версії Кіркоров участі не брав і ніякого внеску не робив.

Я не знаю, хто такий Філіп Кіркоров,

– сказав Тарча.

А згодом уточнив: "Схоже, Філіп Кіркоров – видатний російський артист, який раніше співпрацював із Дімітрісом під час попередніх відборів, але не має відношення до Bangaranga. Ймовірно, саме завдяки цій співпраці він пишається тим, що Дімітріс є одним з авторів пісні Bangaranga, і, мабуть, радіє її успіху, адже сам, разом із Дімітрісом, брав участь у попередніх відборах".

Грецький композитор Дімітріс Контопулос, який також працював над піснею, підтвердив ці слова. Він зазначив, що з Кіркоровим справді знайомий і раніше співпрацював у старих проєктах для Євробачення, однак до Bangaranga він не мав жодного стосунку.

Тут важливо згадати:

Дімітріс Контопулос після початку повномасштабної війни Росії проти України продовжив відвідувати Росію.

Серед спільних робіт Контопулоса і Кіркорова – пісня Shady Lady, з якою Ані Лорак представляла Україну на Євробаченні-2008 і зайняла друге місце.

Також вони співпрацювали з російськими учасниками конкурсу – зокрема з сестрами Толмачовими (Євробачення-2014) та Сергієм Лазарєвим, який виступав у 2016 та 2019 роках.

Представники болгарського мовника БНТ та сама команда Dara також не підтвердили участі Філіпа Кіркорова в роботі над номером.

