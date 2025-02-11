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Show24 Музика Рекордні цифри: скільки людей подивилося фінал Нацвідбору та проголосувало в Дії
11 лютого, 13:44
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Рекордні цифри: скільки людей подивилося фінал Нацвідбору та проголосувало в Дії

Марія Касій
Основні тези
  • Трансляція фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 зібрала понад 1 мільйон переглядів, а загальне число переглядів ютуб-каналу "Євробачення Україна" склав 3,1 мільйона.
  • 362 388 українців проголосували за свого фаворита Нацвідбору, з яких понад 90 тисяч підтримали Ziferblat.

Національний відбір щороку викликає цікавість у багатьох українців. Стало відомо, скільки переглядів зібрав конкурс цього року та яка кількість людей проголосувала.

Національний відбір на Євробачення-2025 показав високі результати переглядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайті Eurovision.ua.

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Відео фіналу Нацвідбору та виступ переможця займає перші позиції у трендах ютубу "Популярне" вже кілька днів поспіль. Трансляцію переглянули понад 1 мільйон разів. 

Трансляція фіналу конкурсу, яка велась англійською мовою, зібрала майже 500 тисяч переглядів. 

Загалом ютуб-канал "Євробачення Україна" за останні дні отримав 3,1 мільйона переглядів. Це трансляції, виступи учасників та гості шоу та інші ролики про Нацвідбір.

Зазначимо, за період переглядів глядачі зібрали рекордні 3 мільйони гривень для фонду Сергія Притули на гуманітарне розмінування.

У день фіналу Нацвідбору тікток-сторінка Суспільного Євробачення зібрала 3,4 мільйона переглядів, а інстаграм-акаунт понад 7,3 мільйона переглядів на відео.


Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua 

Покази передшоу Нацвідбору, фінал та його повтор на телеканалі Суспільне Культура переглянуло 834 тисячі унікальних глядачів.


Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua

Скільки людей проголосувало в Дії

Після завершення голосування за переможця Нацвідбору стало відомо, що 362 388 українців взяли участь в опитуванні. Понад 90 тисяч людей проголосували за фаворита – Ziferblat.

  • Ziferblat – 90 390
  • MOLODI – 70 885
  • Маша Кондратенко – 62 439
  • FIЇNKA – 52 858
  • KHAYAT – 44 299
  • ДК Енергетик – 19 556
  • KRYLATA – 11 726
  • Абіє – 5 595
  • Future Culture – 2 338
  • Влад Шериф – 2 302


Скільки людей проголосували / Фото Дії

Що відомо про Євробачення-2025

Пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, місто Базель, арена St. Jakobshalle. Грандіозний фінал пройде у суботу, 17 травня. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня.

38 країн візьмуть участь у конкурсі. Україна, а саме гурт Ziferblat, виступить у першому півфіналі.