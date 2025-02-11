Рекордні цифри: скільки людей подивилося фінал Нацвідбору та проголосувало в Дії
- Трансляція фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 зібрала понад 1 мільйон переглядів, а загальне число переглядів ютуб-каналу "Євробачення Україна" склав 3,1 мільйона.
- 362 388 українців проголосували за свого фаворита Нацвідбору, з яких понад 90 тисяч підтримали Ziferblat.
Національний відбір щороку викликає цікавість у багатьох українців. Стало відомо, скільки переглядів зібрав конкурс цього року та яка кількість людей проголосувала.
Національний відбір на Євробачення-2025 показав високі результати переглядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайті Eurovision.ua.
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Відео фіналу Нацвідбору та виступ переможця займає перші позиції у трендах ютубу "Популярне" вже кілька днів поспіль. Трансляцію переглянули понад 1 мільйон разів.
Трансляція фіналу конкурсу, яка велась англійською мовою, зібрала майже 500 тисяч переглядів.
Загалом ютуб-канал "Євробачення Україна" за останні дні отримав 3,1 мільйона переглядів. Це трансляції, виступи учасників та гості шоу та інші ролики про Нацвідбір.
Зазначимо, за період переглядів глядачі зібрали рекордні 3 мільйони гривень для фонду Сергія Притули на гуманітарне розмінування.
У день фіналу Нацвідбору тікток-сторінка Суспільного Євробачення зібрала 3,4 мільйона переглядів, а інстаграм-акаунт понад 7,3 мільйона переглядів на відео.
Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua
Покази передшоу Нацвідбору, фінал та його повтор на телеканалі Суспільне Культура переглянуло 834 тисячі унікальних глядачів.
Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua
Скільки людей проголосувало в Дії
Після завершення голосування за переможця Нацвідбору стало відомо, що 362 388 українців взяли участь в опитуванні. Понад 90 тисяч людей проголосували за фаворита – Ziferblat.
- Ziferblat – 90 390
- MOLODI – 70 885
- Маша Кондратенко – 62 439
- FIЇNKA – 52 858
- KHAYAT – 44 299
- ДК Енергетик – 19 556
- KRYLATA – 11 726
- Абіє – 5 595
- Future Culture – 2 338
- Влад Шериф – 2 302
Скільки людей проголосували / Фото Дії
Що відомо про Євробачення-2025
Пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, місто Базель, арена St. Jakobshalle. Грандіозний фінал пройде у суботу, 17 травня. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня.
38 країн візьмуть участь у конкурсі. Україна, а саме гурт Ziferblat, виступить у першому півфіналі.