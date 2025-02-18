Багато є претензій, – Джамала відверто висловилась про Нацвідбір-2025 та переможців Ziferblat

Цьогоріч переможниця Євробачення-2016 Джамала була серед членів журі на Національному відборі на Євробачення. Після фіналу пісенного конкурсу вона поділилася своїми враженнями.

Зокрема, артистка прокоментувала виступи фіналістів на Нацвіборі-2025. Крім того, Джамала висловилась про гурт Ziferblat, який їде на Євробачення 2025 від України. Повідомляє 24 Канал з посиланням на репортаж "Ранку у великому місті".

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Так, з'ясувалося, що Джамала залишилася не дуже задоволеною живими виступами фіналістів Нацвідбору-2025.

Звичайно, хотілося б, щоб самі виконавці краще готувалися. Чому? Тому що багато є претензій саме від людей, що наживо співають фальшиво. Ну, це справді так,

– зазначила виконавиця.

Вона також зауважила, що "цьогоріч не було одностайної пісні".

У мене рівно йшли Ziferblat, KHAYAT та MOLODI. Хоча я особисто поставила Ziferblat 10 балів,

– зізналася Джа.

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, до складу професійного журі цього року, окрім Джамали, також увійшли Сергій Танчинець і Катерина Павленко. Судді найвище оцінили виступ KHAYAT із піснею Honor, віддавши йому 10 балів. Високі оцінки від журі також отримали Ziferblat (9 балів) та Маша Кондратенко (8 балів).

Телеглядачі натомість віддали перше місце та 10 балів гурту Ziferblat. Друге місце у глядацькому голосуванні посів гурт MOLODI (9 балів), а третє – Маша Кондратенко (8 балів).

За сумою балів від журі та глядачів перемогу в Національному відборі здобув гурт Ziferblat, набравши 19 балів (9 від журі та 10 від глядачів). Колектив з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Базелі.