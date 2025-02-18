В частности, артистка прокомментировала выступления финалистов на Нацотборе-2025. Кроме того, Джамала высказалась о группе Ziferblat, которая едет на Евровидение 2025 от Украины. Сообщает 24 Канал со ссылкой на репортаж "Утра в большом городе".

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Так, выяснилось, что Джамала осталась не очень довольна живыми выступлениями финалистов Нацотбора-2025.

Конечно, хотелось бы, чтобы сами исполнители лучше готовились. Почему? Потому что много есть претензий именно от людей, что вживую поют фальшиво. Ну, это действительно так,

– отметила исполнительница.

Она также сказала, что "в этом году не было единодушной песни".

У меня ровно шли Ziferblat, KHAYAT и MOLODI. Хотя я лично поставила Ziferblat 10 баллов,

– призналась Джа.

"Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

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Напомним, в состав профессионального жюри этого года, кроме Джамалы, также вошли Сергей Танчинец и Екатерина Павленко. Судьи высоко оценили выступление KHAYAT с песней Honor, отдав ему 10 баллов. Высокие оценки от жюри также получили Ziferblat (9 баллов) и Маша Кондратенко (8 баллов).

Телезрители взамен отдали первое место и 10 баллов группе Ziferblat. Второе место в зрительском голосовании заняла группа MOLODI (9 баллов), а третье – Маша Кондратенко (8 баллов).

По сумме баллов от жюри и зрителей победу в Национальном отборе одержала группа Ziferblat, набрав 19 баллов (9 от жюри и 10 от зрителей). Коллектив с песней Bird of Pray будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Базеле.