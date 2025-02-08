Ліричні та запальні: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 вже виступили у фіналі. Вони наживо презентували пісні, які підготували спеціально для пісенного конкурсу у Швейцарії. Ці треки є різними за настроями, однак кожен з них пронизаний темою війни в Україні.

Задля безпеки місце проведення фіналу не розсекречували, тож українці змогли Національний відбір Євробачення дивитися онлайн. А підтримати фаворитів цього року можна було не лише в застосунку Дія, а й з допомогою СМС-голосування.

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Як проголосувати на Нацвідборі Євробачення розповідали ведучі після виступу останнього фіналіста. Це задля того, щоб спочатку глядачі ознайомилися зі всіма учасниками, послухали всі пісні, а вже тоді обирали ту, яку хочуть чути на Євробаченні-2025 від України.

Якщо ви пропустили виступи у прямому ефірі, то кожен з них можете переглянути нижче.

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Влад Шериф – Wind of change

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Абіє – "Дім"

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: MOLODI – My sea

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Future Culture – Waste My Time

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Маша Кондратенко – No time to cry

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: KHAYAT – Honor

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: FIЇNKA – "Культура"

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: KRYLATA – Stay true

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: Ziferblat – Bird of pray

Нацвідбір на Євробачення-2025 – дивіться відео онлайн: "ДК Енергетик" – "Сіль"

Євробачення-2025: головне, що треба знати про конкурс