Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026: під яким номером виступатиме Україна

16 травня у Відні відбудеться фінал Євробачення-2026. Саме сьогодні ввечері глядачі у всьому світі дізнаються, хто переміг у ювілейному 70-му пісенному конкурсі.

Тим часом організатори оголосили результати жеребкування – стало відомо, у якому порядку виступатимуть фіналісти конкурсу. Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 опублікували на офіційному сайті Євробачення.

16 травня одразу 25 країн боротимуться за кубок переможця, зокрема, й представниця України LELÉKA.

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Німеччина: Сара Енгельс – Fire Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Албанія: Alis – Nân Греція: Акілас – Ferto Україна: LELÉKA – Ridnym Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse Сербія: Lavina – Kraj mene Мальта: Ейдан – Bella Чехія: Даніель Жижка – Crossroads Болгарія: Dara – Bangaranga Хорватія: Lelek – Andromeda Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin Польща: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеція: Felicia – My System Кіпр: Antigoni – Jalla Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрія: Cosmó – Tanzschein

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026

Що треба знати про Євробачення-2026?

Цьогоріч пісенний конкурс проходить в Австрії – право приймати конкурс країна отримала після перемоги представника JJ на Євробаченні-2025 з піснею Wasted Love.

Майданчиком для проведення Євробачення-2026 стала найбільша крита арена Австрії – Wiener Stadthalle.

Водночас конкурс не обійшовся без скандалів. Одразу п'ять країн – Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія – відмовилися від участі через присутність Ізраїлю.

Тим часом букмекери головним фаворитом цьогорічного конкурсу називають Фінляндію. Країну представляють скрипалька Лінда Лампеніус і співак Піт Паркконен із піснею Liekinheitti ("Вогнемет"). Наразі їхні шанси на перемогу оцінюють у 41%.