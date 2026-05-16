Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026: під яким номером виступатиме Україна
16 травня, 16:24
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026: під яким номером виступатиме Україна

Софія Хомишин
Основні тези
  • Фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня у Відні, де 25 країн змагатимуться за перемогу.
  • Фінляндія є головним фаворитом конкурсу, представляється скрипалькою Ліндою Лампеніус та співаком Пітом Паркконеном із піснею Liekinheitti.

16 травня у Відні відбудеться фінал Євробачення-2026. Саме сьогодні ввечері глядачі у всьому світі дізнаються, хто переміг у ювілейному 70-му пісенному конкурсі.

Тим часом організатори оголосили результати жеребкування – стало відомо, у якому порядку виступатимуть фіналісти конкурсу. Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 опублікували на офіційному сайті Євробачення.

16 травня одразу 25 країн боротимуться за кубок переможця, зокрема, й представниця України LELÉKA.

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026

  1. Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  2. Німеччина: Сара Енгельс – Fire
  3. Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
  4. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis – Nân
  6. Греція: Акілас – Ferto
  7. Україна: LELÉKA – Ridnym
  8. Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
  9. Сербія: Lavina – Kraj mene
  10. Мальта: Ейдан – Bella
  11. Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
  12. Болгарія: Dara – Bangaranga
  13. Хорватія: Lelek – Andromeda
  14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  17. Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
  18. Польща: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  20. Швеція: Felicia – My System
  21. Кіпр: Antigoni – Jalla
  22. Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
  23. Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрія: Cosmó – Tanzschein

Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026 / Фото з сайту Євробачення

Що треба знати про Євробачення-2026?

Цьогоріч пісенний конкурс проходить в Австрії – право приймати конкурс країна отримала після перемоги представника JJ на Євробаченні-2025 з піснею Wasted Love.

Майданчиком для проведення Євробачення-2026 стала найбільша крита арена Австрії – Wiener Stadthalle.

Водночас конкурс не обійшовся без скандалів. Одразу п'ять країн – Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія – відмовилися від участі через присутність Ізраїлю.

Тим часом букмекери головним фаворитом цьогорічного конкурсу називають Фінляндію. Країну представляють скрипалька Лінда Лампеніус і співак Піт Паркконен із піснею Liekinheitti ("Вогнемет"). Наразі їхні шанси на перемогу оцінюють у 41%.