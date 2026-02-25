Дядько фіналістки Нацвідбору зник безвісти на Донеччині
- Співачка Valeriya Force оголосила, що її дядько-військовий зник безвісти під час служби в Донецькій області.
- Валерія Симулік (Valeriya Force) є фіналісткою Національного відбору на Євробачення 2026 року.
Співачка Valeriya Force повідомила про трагічні новини у своїй сім'ї. Її дядько-військовий, який служив у Донецькій області, зник безвісти.
Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Зірка опублікувала відео, на якому не стримує сліз.
Дивіться також Відомі імена в лавах ЗСУ: хто зі знаменитих українців служить на фронті
27 січня Валерії прийшло повідомлення від військової частини про те, що її дядько зник безвісти. Симуляк Володимир Петрович ніс службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді поблизу Покровська.
Вони пішли на завдання. Дядько не повернувся. Після перевірки його офіційно внесли до списків зниклих безвісти. Якщо ваші рідні або знайомі зникли поблизу Покровська з 20 по 23 січня – напишіть мені. Бережіть наших захисників,
– закликала Valeriya Force.
Дядько Valeriya Force зник безвісти: відео
Що відомо про Valeriya Force?
- Справжнє ім'я співачки – Валерія Симулік. Вона народилась у Харкові і з дитинства захоплювалася музикою. У 9 років вона взяла участь у проєкті "Україна має талант".
- Глядачі також пам'ятають Валерію після шоу "Х-Фактор", де вона брала участь у 14-річному віці. Тоді дівчина потрапила до команди Івана Дорна. Але зазнавала образ з боку наставника і публіки через зовнішність.
- Згодом Valeriya Force вирішила переїхати до Сполучених Штатів. Як вона пригадувала в інтерв'ю "FM Галичина", вона мала всього 900 доларів у кишені, тому спершу багато працювала, перш ніж відновити кар'єру.
- У 2026 році Valeriya Force стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення. Вона прийшла з піснею Open Our Hearts, над якою працювала разом з американським продюсером Вінні Вендітто, однак посіла передостаннє місце.