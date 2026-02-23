Прибирала в будинках в Америці, – фіналістка Нацвідбору Valeriya Force про шлях до своєї мрії

Українська співачка Valeriya Force, яка була учасницею Нацвідбору-2026, уже кілька років проживає в США. Вона поїхала до Америки на навчання, а згодом розпочала кар'єру як сольна артистка.

Але шлях до "американської мрії" був не таким простим, як здається. Про це Valeriya Force розповіла в інтерв'ю "FM Галичина".

Дівчина пригадала, що приїхала до Лос-Анджелеса з 900 доларами в кишені. Тому їй доводилось багато працювати.

Коли я приїхала, то взагалі прибирала в будинках. У мене не було грошей. Для моєї сім'ї це були непіднімні суми,

– розповіла Valeriya Force.

Співачка порадила тим, хто хоче переїжджати в Сполучені Штати, мати стартову фінансову подушку – від 10 до 15 тисяч доларів.

"Не робіть моїх помилок. Але якщо у вас є мрія – все вийде. Йдіть за своєю мрією", – надихнула Valeriya Force.

Зазначимо, під час Національного відбору Valeriya Force потрапила у скандал. Співачку запідозрили у співпраці з росіянами під час повномасштабного вторгнення. Артистка на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що у 2023 – 2024 роках справді виступала під псевдонімом Vesta, але більшість рішень про цей проєкт ухвалювали продюсери. Вона ж могла впливати лише на творчу частину.

Що відомо про Valeriya Force?