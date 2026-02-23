Прибирала в будинках в Америці, – фіналістка Нацвідбору Valeriya Force про шлях до своєї мрії
- Valeriya Force, українська співачка, переїхала до США для навчання і почала кар'єру сольної артистки.
- Вона порадила мати стартову фінансову подушку від 10 до 15 тисяч доларів для переїзду до США і підкреслила важливість слідування за мрією.
Українська співачка Valeriya Force, яка була учасницею Нацвідбору-2026, уже кілька років проживає в США. Вона поїхала до Америки на навчання, а згодом розпочала кар'єру як сольна артистка.
Але шлях до "американської мрії" був не таким простим, як здається. Про це Valeriya Force розповіла в інтерв'ю "FM Галичина".
До слова Після скасування туру: MELOVIN назвав місяць, коли завершить кар'єру
Дівчина пригадала, що приїхала до Лос-Анджелеса з 900 доларами в кишені. Тому їй доводилось багато працювати.
Коли я приїхала, то взагалі прибирала в будинках. У мене не було грошей. Для моєї сім'ї це були непіднімні суми,
– розповіла Valeriya Force.
Співачка порадила тим, хто хоче переїжджати в Сполучені Штати, мати стартову фінансову подушку – від 10 до 15 тисяч доларів.
"Не робіть моїх помилок. Але якщо у вас є мрія – все вийде. Йдіть за своєю мрією", – надихнула Valeriya Force.
Зазначимо, під час Національного відбору Valeriya Force потрапила у скандал. Співачку запідозрили у співпраці з росіянами під час повномасштабного вторгнення. Артистка на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що у 2023 – 2024 роках справді виступала під псевдонімом Vesta, але більшість рішень про цей проєкт ухвалювали продюсери. Вона ж могла впливати лише на творчу частину.
Що відомо про Valeriya Force?
- Справжнє ім'я Valeriya Force – Валерія Симулік. Дівчина родом з Харкова. Вона вперше вийшла на велику сцену ще у 9 років, коли виступила на "Україна має талант". А в 14 років спробувала свої сили на шоу "Х-Фактор".
- Валерія потрапила до команди Івана Дорна. Але телешоу стало для неї ще тим випробуванням: її критикували через зовнішність, а наставник не захищав, а підливав масла в вогонь. Дівчина поставила на паузу кар'єру та переїхала в США.
- Після навчання, спілкування, нових знайомств вона повернулась до музики. У 2026 році Valeriya Force стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення з піснею Open Our Hearts. Створенням треку вона займалась з американським продюсером Вінні Вендітто.