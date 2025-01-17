Оголосили десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025
- Співачка FIЇNKA стала десятим фіналістом Нацвідбору на Євробачення-2025, отримавши 79 699 голосів.
- Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого, де FIЇNKA виступить разом з іншими учасниками, а пісні фіналістів будуть оприлюднені 23 січня.
У Дії завершилося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025. Суспільне Мовлення оголосило, хто переміг.
Так, переможницею стала співачка FIЇNKA, яка набрала 79 699 голосів (30,40%). Вже 8 лютого вона разом з іншими учасниками виступить у фіналі Нацвідбору, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Не пропустіть FIЇNKA перед фіналом Нацвідбору-2025 звинуватили у плагіаті: реакція Тіни Кароль на скандал
Голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2025 розпочалось 13 січня, а завершилось вранці 17 січня. У ньому взяли участь понад 262 170 українців.
Повний список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
- FIЇNKA – "Культура".
- Future Culture – Waste My Time.
- KHAYAT – HONOR.
- KRYLATA – STAY TRUE.
- MOLODI – my sea.
- Ziferblat – Bird of pray.
- Абіє – "Дім".
- ДК Енергетик – "Сіль".
- Маша Кондратенко – No time to cry.
- Влад Шериф – Wind of change.
Пісні усіх десятьох фіналістів оприлюднять у четвер, 23 січня, на ютуб-каналі Євробачення-Україна. Також відбудеться жеребкування учасників, які пройшли у фінал.
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
- Нагадаємо, що представника України на Євробачення-2025 оберуть 8 лютого у день фіналу. Його визначать за результатами голосування журі та глядачів.
- Склад журі Нацвідбору українці також обирали через Дію. Найбільше голосів отримали: Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танцинець та фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
- Варто зазначити, що днями FIЇNKA звинуватили у плагіаті пісні, яку вона представила для конкурсу. У мережі припустили, що композиція схожа на трек Con Altura іспанської виконавиці Rosalia. Однак музична продюсерка цьогорічного Нацвідбору Тіна Кароль спростувала звинувачення у плагіаті.
Євробачення-2025 пройде у Швейцарії, у місті Базель, адже минулого року перемогу у конкурсі здобули представники цієї країни – Nemo. Півфіналі відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня.