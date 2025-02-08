Автентичність і гуцульські мотиви: FIЇNKA підірвала фінал Нацвідбору-2025 енергійним виступом
- Українська співачка FIЇNKA презентувала пісню "Культура" у фіналі Нацвідбору-2025.
- Після презентації треку у мережі з'явилися звинувачення у плагіаті, але музична продюсерка Тіна Кароль спростувала закиди.
Українська співачка FIЇNKA презентувала свою пісню та номер у фіналі Нацвідбору-2025. Трек "Культура" став хітом ще до оголошення фіналістів, тому має шанси на перемогу.
FIЇNKA – та фіналістка Національного відбору, яку обрали самі українці завдяки голосуванню в Дії. Вона стала фавориткою глядачів, а її пісня "Культура" завірусилась у соцмережах. Сьогодні ж, 8 лютого, FIЇNKA презентувала свою пісню на сцені, передає 24 Канал.
До слова FIЇNKA й гуцульські мотиви: що відомо про співачку, якій українці подарували квиток на Нацвідбір
Співачка вже вдруге спробувала свої сили у Національному відборі. FIЇNKA знову занурила публіку у гуцульські мотиви з піснею "Культура". Виконавиця постала на сцені у синьому вбранні та зі сріблястим головним убором. Її танцювальний номер викликав бурхливі оплески.
Член журі Сергій Танчинець назвав FIЇNKA "Русланою 2.0", а Катерина Павленко теж не залишилась байдужою від номера виконавиці.
Трек FIЇNKA нагадує про те, що культура об'єднує українців і в радості, і в горі.
Зверніть увагу! Проголосувати на Нацвідборі Євробачення можна у застосунку Дія та через смс-повідомлення. Про відкриття ліній для голосування оголосять ведучі.
Що відповіла FIЇNKA на закиди в мережі
- Після того, як співачка презентувала свій трек "Культура", у мережі з'явилися закиди у плагіаті. Коментатори знайшли схожість між піснею FIЇNKA та треком іспанської співачки Rosalia – Con Altura.
- Першою ці звинувачення прокоментувала музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль. Вона сказала, що у композиціях немає подібності, а єдина співзвучність полягає у словах "культура" та "con altura", які насправді мають різний контекст та значення.
- На думку самої FIЇNKA, люди розкритикували її пісню, навіть не послухавши.