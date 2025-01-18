Скандал на Нацвідборі-2025: FIЇNKA вперше прокоментувала звинувачення в плагіаті

Нещодавно було оголошено десятого фіналіста Національного відбору-2025 – співачку FIЇNKA. Водночас напередодні в мережі розгорівся скандал.

Річ у тім, що FIЇNKA звинуватили в плагіаті пісні Con Altura іспанської виконавиці Rosalia. Тепер сама артистка прокоментувала цей інцидент. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна".

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FIЇNKA зізналася, що закиди про плагіат стали для неї сюрпризом.

Взагалі спочатку це як мемчик сприйняла. Бо часто роблять такі огляди, не лише на пісні для Євробачення. Навіть є канали спеціальні, де шукають якийсь плагіат. Ну а з тим, що ця пісня на Нацвідбір, всі почали кричати про дискваліфікацію. Але дякую Тіні Кароль, вона підтримала, включилася і розставила все по місцях,

– зазначила виконавиця.

До того ж, за словами артистки, скандал навіть мав позитивний ефект – більше людей зацікавилися піснею та захотіли особисто перевірити, чи справді є схожість з композицією Rosalia.

FIЇNKA – "Культура": дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, Тіна Кароль виступає музичною продюсеркою цьогорічного Нацвідбору. На тлі звинувачень у плагіаті пісні FIЇNKA вона оприлюднила офіційну заяву, де підкреслила відсутність будь-якої схожості між піснями – "ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом". Тіна також зазначила, що їй відомо, хто стоїть за цим скандалом.

Сама FIЇNKA заявила, що не знає, хто поширював дезінформацію про її конкурсну композицію для Національного відбору. Втім, виконавиця припускає, що за цим можуть стояти конкуренти, які були наступними за нею у голосуванні та прагнули потрапити до фіналу.