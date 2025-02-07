На тлі цього затишшя перед бурею 24 Канал пропонує оглянути пісні фіналістів Національного відбору – тексти, вкладені сенси та шанси представити Україну на Євробаченні.

До слова За два дні до фіналу: букмекери назвали фаворита Національного відбору на Євробачення-2025

Влад Шериф

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 125,00

Оцінка іноземних фанів: 1%

Співак з майже мільйонною аудиторією в інстаграмі привернув увагу самою назвою пісні – Wind Of Change, адже так називається знаменита рок-балада гурту Scorpions. Влад співає про надію та шлях до своєї мрії. Це доволі універсальна тема, що може стати близькою для кожного.

За оцінками соцмереж та музичних критиків, пісня Wind Of Change могла б представляти будь-яку країну на Євробаченні, оскільки трек підходить під формат конкурсу. До того ж високо оцінюють співочі вміння Влада, який був бек-вокалістом в аlyona аlyona та Jerry Heil. Утім, трек немає в собі деталей, які б змогли зачепити й змушувати слухати пісню знову й знову.

Влад Шериф – Wind Of Change: слухайте онлайн

Абіє

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 25,00

Оцінка іноземних фанів: 6%

Абіє одразу представила свою пісню як маніфест проти насильства. Згадала про війну, жертв російської агресії та страшні історії про жорстоке поводження з жінками під час окупації українських міст. З першого погляду, це справді те, що на часі. Але чи сприйматиме європейський слухач цей меседж та чи зможе справді відчути його через текст?

За словами Тіни Кароль, Абіє найкраще виступила на передпрослуховуваннях. Та тут лише один "хук" зі словом "Дім", чого може не вистачити для перемоги.

Абіє – "Дім": слухайте онлайн

MOLODI

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 8,50

Оцінка іноземних фанів: 7%

Пісня цього дуету одна з найсильніших щодо тексту та ідеї, бо розповідає про втрату рідного дому. Ця тема відгукнулась багатьом українцям. Неможливо й сказати, що це паразитування на темі війни, адже учасники гурту – з Маріуполя.

Серед відгуків про саму композицію знову зустрічаються думки, що це формат Євробачення. Однак тут немає новизни й за словами Ігоря Кондратюка, пісня є "музично банальною". Водночас це очевидно чудова пісня для українського слухача, яка до багатьох залетить у плейлист.

MOLODI – my sea: дивіться відео онлайн

Future Culture

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 100,00

Оцінка іноземних фанів: 1%

Учасники гурту пропонують замість напруги й серйозності – розслабитись та "змарнувати" час з близькою людиною. Їхня ідея в тому, щоб підійти до європейського, "втомленого від війни", слухача ближче завдяки цій легкості й лише тоді нагадувати про обставини, в яких живуть українці.

Беручи до уваги те, що це перший офіційний реліз гурту, з'являються думки, що вони можуть показати кращий результат у майбутньому. Трек сподобався багатьом, однак чи вдала пісня саме для Євробачення? Зустрічаються відгуки, що це пісня "на фон" – слухати в машині чи у ресторані, але не на пісенному конкурсі. Утім живий виступ може підняти ставки.

Future Culture – Waste My Time: дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 2,30

Оцінка іноземних фанів: 37%

Одна з фавориток Нацвідбору представила двомовну пісню, де співає про "нормальну ненормальність" та обставини, в яких живуть українці під час війни. Частково темна атмосфера й фраза No Time to Cry передає ці сенси, однак банальність у римі в українському приспіві трохи розчаровує. Та, ймовірно, це не те, що впливатиме на вибір слухача.

Пісня Маші Кондратенко для тих, хто раніше чув лише її тікток-хіти, здатна здивувати й представити співачку у новому образі. На думку Ігоря Кондратюка, тут немає ні потужного вокалу, ні амбіцій на суперхіт. Але цікаві деталі в аранжуванні та електронна обробка змушують слухачів ставити її на перші місця у рейтингу.

Маша Кондратенко – No Time to Cry: дивіться відео онлайн

KHAYAT

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 10,00

Оцінка іноземних фанів: 12%

KHAYAT, який вже втретє пробує свої сили, написав конкурсну пісню після російського обстрілу лікарні "Охматдит". Він пригадав, що тоді чув вибухи й не міг стримати емоцій. У тексті відчувається не тільки той самий HONOR, але й бажання вистояти на противагу всьому.

Традиційний стиль KHAYAT цього разу поєднався зі стилем дарк-поп, що здивував багатьох при прослуховуванні вперше. Артиста вже полюбила публіка, тож він має чималу фан-базу й головне – потужний вокал. Це один з фаворитів, який може піднятись вище у турнірній таблиці завдяки виступу наживо.

KHAYAT – HONOR: слухайте онлайн

FIЇNKA

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 6,00

Оцінка іноземних фанів: 10%

FIЇNKA представила свій трек раніше, а тому встигла запам'ятатись, прокрутитись у головах і, мабуть, комусь вже набриднути. Перегляди в тіктоці та ютубі зашкалюють, а текст цікавий і зрозумілий. Тим же, хто під відео FIЇNKA пише щось на кшталт "чому не державною", можна лише порекомендувати почитати кілька книг.

Фольк-виконавці можуть дорікати, нібито українці не хочуть відправляти етно на Євробачення. Та в цьому випадку пісня просто може програти іншим за звучанням, а не через українські мотиви, які присутні тут у багатьох треках.

FIЇNKA – "Культура": слухайте онлайн

Krylata

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 75,00

Оцінка іноземних фанів: 3%

Нацвідбір не може обійтись без треку про пошук себе, тож пісня Stay True про те, щоб не втратити своє світло. Співачка цією універсальністю хоче достукатись до кожного, хто переживає непрості часи. Концепція співати однаковий текст і українською, і англійською здається виграшною, адже твої сенси стають зрозумілими для кожного.

На думку музичних експертів, співачка має великі шанси розвиватися й надалі, а тому може представити згодом кращу пісню. Зараз же її трек пасує для Євробачення та підхопив тренди сучасних звучань, але мало запам'ятовується.

Krylata – Stay True: дивіться відео онлайн

Ziferblat

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 1,90

Оцінка іноземних фанів: 20% на перемогу

Претенденти на перемогу в цьогорічному Нацвідборі у своєму треці співають про надію й те, що після темних часів обов'язково приходять світлі. А пташка у тексті є символом переродження та свободи. До того ж цікава гра слів – bird of pray ("пташка молитви" замість звичного bird of prey "хижий птах". У мережі з'явились дорікання з приводу англійського акценту, хоча це можна виправити на живому виступі.

У своїй пісні хлопці змішали й етномотиви (склалось враження, що це було навмисне для конкурсу) і лірику, але в цьому може й бути той самий ключ до перемоги, а згодом і квиток у фінал Євробачення. Озираючись на переможців конкурсу 2024 року, де в пісні Nemo дивним чином поєдналась опера, поп й drum and bass, можливо, це саме те, що потрібно для конкурсу.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

"ДК Енергетик"

Оцінка українських букмекерів: коефіцієнт 85,00

Оцінка іноземних фанів: 3%

"Життя не цукор – у цьому сіль" – це головна ідея пісні, яка може видатись знайомою чи трохи банальною, але все ж вона відгукнеться чи не кожному слухачеві. Прослухавши пісню з першого разу, складно зрозуміти текст – але це і є характерною рисою постпанку.

Ще одна риса постпанку – це вже знайомі звучання. Тому й у пісні "Сіль" немає чогось нового та нестандартного. "ДК Енергетик" на Нацвідборі – це відкриття та спроба показати людям за телевізором інші жанри. Однак для Євробачення це недостатньо.

"ДК Енергетик" – "Сіль": дивіться відео онлайн

Фішки цьогорічного Нацвідбору та відгуки іноземців

З легкої руки Тіни Кароль Нацвідбір-2025 має кардинально інший вигляд, аніж це було в попередні роки. Фольк та етно досі у тренді, але серед фіналістів максимально різні учасники, що представляють різні жанри.

Під час повномасштабної війни Нацвідбір став мало не єдиним пісенним конкурсом для українських артистів, де можна по-справжньому заявити про себе, показати свої пісні, популяризувати себе як артиста. Можливо, через це у нас щоразу так багато нових імен.

Відгуки іноземців цього року далеко не однозначні, як це було минулого Навідбору. Різноманіття жанрів провокує різноманіття фаворитів. З кількох прослуханих відео єврофанів, у жодного немає очевидного фаворита.

Хочеться окремо відзначити те, як у коментарях під роликами розповідають про сенс пісні від MOLODI. Практично під кожним відео є пояснення, що це про втрату дому, історія міста Маріуполь та багатьох інших, що зазнали російської агресії. Так і має працювати культурна дипломатія, хоч Євробачення ще навіть не почалося.

Ще одним цікавим фактом є те, що деякі учасники по-справжньому борються за перемогу й залучають сучасні методи. Меми, тіктоки, кумедні пародії – все це зараз розриває мережу й показує, що боротися за першість можна без бруду та скандалів.

Кожен фіналіст гідний виступу на сцені Євробачення, але звання переможця дістанеться комусь одному. Хто це буде – дізнаємося вже 8 лютого.