16 березня, 13:42
Суддя "Танцюють всі" Франциско Гомес заручився з коханим

Софія Хомишин
Основні тези
  • Британський хореограф Франциско Гомес, відомий як суддя шоу "Танцюють всі", заручився з партнером.
  • Франциско Гомес працював з багатьма світовими зірками, відкрив танцювальну студію в Києві та веде кілька подкастів і ток-шоу.

Британський хореограф Франциско Гомес, який раніше був суддею шоу "Танцюють всі", заручився з коханим.

Він поділився своїми емоціями та показав кадри з церемонії освідчення в інстаграмі.

Пропозицію руки та серця Сиско зробив його партнер, який в інстаграмі має нік cococavalier. Освідчення відбулося поблизу водойми серед свічок і композицій з квітами.

Найпростіше рішення мого життя,
– написав під публікацією хореограф.

Що відомо про Франциско Гомеса? 

  • Він працював із багатьма світовими зірками, серед яких Мадонна, Кайлі Міноуг, Тейлор Свіфт та інші.
  • Франциско був суддею в шоу "Танцюють всі" у перших чотирьох сезонах та в шостому. Україну він називає своїм другим домом і саме тут відкрив власну танцювальну студію Release Dance Complex у Києві. У 2019 році він також став гостем шоу "Танці з зірками".
  • Нині хореограф разом зі своїм партнером живе за кордоном і будує там кар'єру, беручи участь у телевізійних проєктах та навчаючи танцівників.
  • Окрім цього, він має подкаст THE PROGRESSING MALE (сезони 1-3) та STREET STYLE (сезони 1-2), а також ток-шоу CAN WE TALK?! на ютубі.
  • Франциско Гомес відкрито говорив про свою мрію створити родину і про те, що він відкритий гей. Цього року його заповітне бажання здійснилося.