Що відомо про молодшу доньку Ольги Сумської – Ганну Борисюк, чия сестра зрадила Україну

Ганна Борисюк – донька відомих українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Дівчина має старшу сестру – Антоніну Паперну, яку народна артистка України народила від Євгена Паперного.

Ганна разом із батьками перебуває в Україні, а от її сестра вже довгий час живе та працює в Росії. Крім того, Антоніна замовчує війну. Що відомо про молодшу доньку Сумської, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Де зараз і чим займається найвимогливіший суддя "Танцюють всі" Раду Поклітару

Чим займається Ганна Борисюк?

Ганна Борисюк навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебаченні імені Івана Карпенка-Карого, де й батьки. Дівчина отримала диплом з відзнакою.

Проте Ганна відмовилась пов'язувати своє життя з акторством. Наприкінці вересня 2025 року вона повідомила, що створила бренд спортивного одягу GANZEN.

Це не про одяг, це про мене та мої почуття. Це про мою віру в те, що вчора ще все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою. Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала. Тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше та вільніше,

– поділилась Борисюк.

Торік у проєкті "Тур зірками" Ольга Сумська розповіла, що допомогла молодшій доньці фінансово. Акторка зазначила, що Ганна не повинна повертати гроші, і зізналась, що вірить у бізнес дівчини.

Я сподіваюсь, що вона буде розвиватись, і з'являться її шанувальники, поціновувачі, клієнти. А, можливо, потім буде бутик спортивного одягу, тому що сьогодні спорт на часі,

– додала народна артистка України.

Сумська нормально поставилась до того, що донька не захотіла продовжувати акторську династію. Акторка наголосила, що головне, щоб Ганна любила свою справу.

Ольга Сумська з молодшою донькою / Фото з інстаграму акторки

Що говорила про акторство та власний бізнес?

Сама Ганна говорила, що ухвалила рішення залишити акторську професію не спонтанно.

Але, чесно кажучи, реальність виявилася трохи складнішою, ніж уявляла. Хоча сам перехід у бізнес стався органічно. Просто в якийсь момент зрозуміла: треба пробувати щось інше. Це був такий собі виклик на тлі тих подій, які тоді переживала. Хотілося перевірити себе в новій ролі, подивитися, чи зможу,

– зізналась вона в інтерв'ю OBOZ.UA.

Борисюк розповіла, що отримала підтримку від мами та подруги, коли відкривала бізнес. Однак складно було з просуванням бренду, адже велика конкуренція.

До того ж зазвичай за подібними проєктами стоїть команда. А я поки що – "і швець, і жнець, і на дуду грець". Майже все роблю сама. Хоча, якщо чесно, інколи так навіть простіше. Мені складно делегувати, впускати когось у процес – я перфекціоністка,

– пояснила Ганна.

Ганна Борисюк / Фото з інстаграму дівчини

Дизайнерський талант передався дівчині від бабусі. Мама Віталія Борисюка була конструктором одягу та все життя пропрацювала на київській фабриці "Дана". Ганна з дитинства бачила тканини та лекала.

А пізніше, мені здається, просто прокинулися гени. По суті, це така сама творчість, як і акторство. Просто інший спосіб самовираження. І зараз мені важливіше не стільки акторство як професія, скільки артистизм – вміння відчувати, бачити деталі – це ж усе можна реалізовувати не лише на сцені,

– зазначила Борисюк.

Молодша донька Сумської не знає, чи повернеться до акторства. Інколи дівчині здається, що ця професія – зовсім не її, хоча й досі грає у виставах.

Ганна також зізналась, що хоче "відійти від статусу "донька відомих акторів"".

Бо в наших реаліях це часто сприймається як певна спекуляція: мовляв, усе з нею зрозуміло. Постійно виникає відчуття, ніби ти щось маєш доводити. Не просто робити справу, а ще й переконувати всіх, що ти тут не через прізвище. А я не хочу нічого доводити,

– пояснила вона.

Водночас Борисюк наголосила, що бути частиною акторської династії для неї велика честь.

Але в нас у сім'ї немає цієї сакральності, мовляв, якщо не продовжуєш професію – зраджуєш традиції. Я по-своєму продовжую цю історію. Просто в іншій формі. І, можливо, це прозвучить амбітно, але хочу стати першим мільйонером у цій династії,

– поділилась донька Сумської та Борисюка.

Ганна Борисюк з батьками / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Чи приносить бізнес прибуток?

Наразі бізнес не приносить прибуток. Ганна Борисюк зізналась, що продажів фактично не було. Дівчина заробляє гроші завдяки акторству, також їй допомагають батьки.

Це підтримка, за яку вдячна, але розумію, що це тимчасово. Бізнес я планую перезапустити – вже по-справжньому, системно. Не розраховую на швидкий ефект: розумію, що це може зайняти рік, два. Можливо, й більше. Але хочу вийти потужно,

– зазначила підприємиця.

Стосунки з сестрою та особисте життя

Ганна не бачилась зі старшою сестрою від початку повномасштабного вторгнення. Дітям Антоніни Паперної вже вісім і п'ять років. Нагадаємо, що вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує доньку Єву та сина Данила. Борисюк бачить племінників лише по відео.

Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше. Мама частіше спілкується з нею, а мені не завжди легко ділитися емоціями на відстані – значно простіше наживо,

– розповіла Ганна.

Антоніна Паперна, Ольга Сумська та Ганна Борисюк / Фото з інстаграму Сумської

Борисюк перебуває у стосунках, але наразі не хоче ділитись подробицями особистого життя. Її хлопець – не актор. Закохані зустрічаються вже пів року і живуть разом.

"У нас усе дуже просто, скромно, без пафосу: ми тільки-но почали будувати спільне життя, вчимося бути поруч у побуті, у планах. Водночас ми дуже схожі – у цінностях, у темпі", – поділилась дівчина.