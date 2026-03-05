Анна вместе с родителями находится в Украине, а вот ее сестра уже долгое время живет и работает в России. Кроме того, Антонина замалчивает войну. Что известно о младшей дочери Сумской, читайте в материале 24 Канала.

Чем занимается Анна Борисюк?

Анна Борисюк училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидении имени Ивана Карпенко-Карого, где и родители. Девушка получила диплом с отличием.

Однако Анна отказалась связывать свою жизнь с актерством. В конце сентября 2025 года она сообщила, что создала бренд спортивной одежды GANZEN.

Это не об одежде, это обо мне и моих чувствах. Это о моей вере в то, что вчера еще все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой. Я нашла свой безопасный очаг, который так долго искала. Поэтому хочу, чтобы всем стало в нем безопаснее, сильнее и свободнее,

– поделилась Борисюк.

В прошлом году в проекте "Тур звездами" Ольга Сумская рассказала, что помогла младшей дочери финансово. Актриса отметила, что Анна не должна возвращать деньги, и призналась, что верит в бизнес девушки.

Я надеюсь, что она будет развиваться, и появятся ее поклонники, ценители, клиенты. А, возможно, потом будет бутик спортивной одежды, потому что сегодня спорт актуален,

– добавила народная артистка Украины.

Сумская нормально отнеслась к тому, что дочь не захотела продолжать актерскую династию. Актриса отметила, что главное, чтобы Анна любила свое дело.

Ольга Сумская с младшей дочерью / Фото из инстаграма актрисы

Что говорила об актерстве и собственном бизнесе?

Сама Анна говорила, что приняла решение оставить актерскую профессию не спонтанно.

Но, честно говоря, реальность оказалась немного сложнее, чем представляла. Хотя сам переход в бизнес произошел органично. Просто в какой-то момент поняла: надо пробовать что-то другое. Это был некий вызов на фоне тех событий, которые тогда переживала. Хотелось проверить себя в новой роли, посмотреть, смогу ли,

– призналась она в интервью OBOZ.UA.

Борисюк рассказала, что получила поддержку от мамы и подруги, когда открывала бизнес. Однако сложно было с продвижением бренда, ведь большая конкуренция.

К тому же обычно за подобными проектами стоит команда. А я пока – "и сапожник, и жнец, и на дуду грець". Почти все делаю сама. Хотя, если честно, иногда так даже проще. Мне сложно делегировать, впускать кого-то в процесс – я перфекционистка,

– объяснила Анна.

Анна Борисюк / Фото из инстаграма девушки

Дизайнерский талант передался девушке от бабушки. Мама Виталия Борисюка была конструктором одежды и всю жизнь проработала на киевской фабрике "Дана". Анна с детства видела ткани и лекала.

А позже, мне кажется, просто проснулись гены. По сути, это такое же творчество, как и актерство. Просто другой способ самовыражения. И сейчас мне важнее не столько актерство как профессия, сколько артистизм – умение чувствовать, видеть детали – это же все можно реализовывать не только на сцене,

– отметила Борисюк.

Младшая дочь Сумской не знает, вернется ли к актерству. Иногда девушке кажется, что эта профессия – совсем не ее, хотя до сих пор играет в спектаклях.

Анна также призналась, что хочет "отойти от статуса "дочь известных актеров"".

Потому что в наших реалиях это часто воспринимается как определенная спекуляция: мол, все с ней понятно. Постоянно возникает ощущение, будто ты что-то должен доказывать. Не просто делать дело, а еще и убеждать всех, что ты здесь не из-за фамилии. А я не хочу ничего доказывать,

– объяснила она.

В то же время Борисюк отметила, что быть частью актерской династии для нее большая честь.

Но у нас в семье нет этой сакральности, мол, если не продолжаешь профессию – предаешь традиции. Я по-своему продолжаю эту историю. Просто в другой форме. И, возможно, это прозвучит амбициозно, но хочу стать первым миллионером в этой династии,

– поделилась дочь Сумской и Борисюка.

Анна Борисюк с родителями / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Приносит ли бизнес прибыль?

Сейчас бизнес не приносит прибыль. Анна Борисюк призналась, что продаж фактически не было. Девушка зарабатывает деньги благодаря актерству, также ей помогают родители.

Это поддержка, за которую благодарна, но понимаю, что это временно. Бизнес я планирую перезапустить – уже по-настоящему, системно. Не рассчитываю на быстрый эффект: понимаю, что это может занять год, два. Возможно, и больше. Но хочу выйти мощно,

– отметила предпринимательница.

Отношения с сестрой и личная жизнь

Анна не виделась со старшей сестрой с начала полномасштабного вторжения. Детям Антонины Паперной уже восемь и пять лет. Напомним, что она замужем за российским актером Владимиром Ягличем, с которым воспитывает дочь Еву и сына Даниила. Борисюк видит племянников только по видео.

Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше. Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии – значительно проще вживую,

– рассказала Анна.

Антонина Паперная, Ольга Сумская и Анна Борисюк / Фото из инстаграма Сумской

Борисюк находится в отношениях, но пока не хочет делиться подробностями личной жизни. Ее парень – не актер. Влюбленные встречаются уже полгода и живут вместе.

"У нас все очень просто, скромно, без пафоса: мы только начали строить совместную жизнь, учимся быть рядом в быту, в планах. В то же время мы очень похожи – в ценностях, в темпе", – поделилась девушка.