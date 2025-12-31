Мені на це п*х*й, – Гарік Корогодський заявив, що вдома спілкуємось виключно російською
- Гарік Корогодський заявив, що вдома спілкується виключно російською мовою, а назовні – українською.
- Корогодський активно вивчає українську та англійську мови і зазначив, що його діти є тримовними.
Відомий український бізнесмен і блогер Гарік Корогодський зробив неочікувану заяву напередодні новорічних свят. Він розсекретив, якою мовою спілкується вдома.
Виявляється, це не українська. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку бізнесмена.
Вдома спілкуємось виключно російською. Назовні я виключно українською,
– зазначив Гарік Корогодський.
Про це він розповів після того, як в мережі розкритикували легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка на вулиці спілкувалась російською.
Корогодський додав, що водночас активно вивчає українську з репетиторкою. У нього вже було 333 заняття.
Так само всі мої діти – вони двомовні. Ой, вибачте, тримовні – ще ж англійська. І я вчу англійську постійно. Якщо комусь цього мало – мені на це п*х*й. Мене тішить, що моя українська набагато пишніша, ніж у багатьох хейтерів, включно з україномовними з народження та журноблогерами,
– зазначив Гарік.
До речі, нещодавно Корогодський в інстаграмі повідомив, що його донька Єлизавета приєдналася до вогневої групи ТРО.
Для довідки! Окрім Єлизавети, у бізнесмена є ще троє дітей: син Данило та доньки Олександра і Марія.
Про який скандал з Ярославою Магучіх згадав Гарік Корогодський?
- Напередодні користувач з ніком yaroslav_dubyna в Threads зробив допис, де написав: "Сьогодні бачив Ярославу Магучіх наживо. Я думав, вона і в житті розмовляє українською. Яке ж розчарування мене спіткало, коли я почув, як вона розмовляє мовою Росії. Це вкотре доводить, що багато зірок України неідеальні. Як і багато хто зі звичайних людей. Все як у житті"
- Думки людей в коментарях розділилися: одні погодилися з Ярославом, інші його розкритикували.