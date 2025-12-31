Мені на це п*х*й, – Гарік Корогодський заявив, що вдома спілкуємось виключно російською

Відомий український бізнесмен і блогер Гарік Корогодський зробив неочікувану заяву напередодні новорічних свят. Він розсекретив, якою мовою спілкується вдома.

Виявляється, це не українська. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку бізнесмена.

Вас також може зацікавити Захищають Україну: хто з дітей українських знаменитостей служить у війську

Вдома спілкуємось виключно російською. Назовні я виключно українською,

– зазначив Гарік Корогодський.

Про це він розповів після того, як в мережі розкритикували легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка на вулиці спілкувалась російською.

Корогодський додав, що водночас активно вивчає українську з репетиторкою. У нього вже було 333 заняття.

Так само всі мої діти – вони двомовні. Ой, вибачте, тримовні – ще ж англійська. І я вчу англійську постійно. Якщо комусь цього мало – мені на це п*х*й. Мене тішить, що моя українська набагато пишніша, ніж у багатьох хейтерів, включно з україномовними з народження та журноблогерами,

– зазначив Гарік.

До речі, нещодавно Корогодський в інстаграмі повідомив, що його донька Єлизавета приєдналася до вогневої групи ТРО.

Для довідки! Окрім Єлизавети, у бізнесмена є ще троє дітей: син Данило та доньки Олександра і Марія.

Про який скандал з Ярославою Магучіх згадав Гарік Корогодський?